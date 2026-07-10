GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,943 TL
EURO
53,456 TL
STERLİN
63,049 TL
GRAM
6.187 TL
ÇEYREK
10.204 TL
YARIM
20.314 TL
CUMHURİYET
40.523 TL
KONYA Haberleri

SİA, II. Gençlik Araştırmaları Yaz Okulu’nu tamamladı

- Güncelleme Tarihi:

SİA, II. Gençlik Araştırmaları Yaz Okulu’nu tamamladı
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim birimleri Bilgehaneler ve Lise Medeniyet Akademileri iş birliğinde Sosyal İnovasyon Ajansı yürütücülüğünde düzenlenen II. Gençlik Araştırmaları Yaz Okulu tamamlandı. İki gün süren programda gençlik alanına ilişkin akademik, uygulamalı ve proje odaklı eğitimler düzenlendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehaneler ve Lise Medeniyet Akademileri (LİMA) iş birliğinde Sosyal İnovasyon Ajansı (SİA) yürütücülüğünde düzenlenen II. Gençlik Araştırmaları Yaz Okulu tamamlandı. 

SİA Meram Yerleşkesinde düzenlenen ve iki gün süren Yaz Okulu, Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu tarafından gerçekleştirilen açılış konuşmasıyla başladı.  

Program kapsamında gençlik politikaları, bilimsel araştırma yöntemleri, proje döngüsü yönetimi, gençlik projeleri, veri kullanımı, sivil toplum, kütüphane çalışmaları ile sosyal inovasyon ve gençlik hizmetleri tasarımı konuları ele alındı. Akademik sunumlar, söyleşiler ve uygulamalı atölyeler aracılığıyla katılımcıların gençlik araştırmalarına ilişkin kuramsal ve metodolojik bilgi birikimlerinin geliştirilmesi amaçlandı.

EĞİTİM PROGRAMI VE UYGULAMALI ATÖLYELER DÜZENLENDİ

Programda, katılımcılar ile eğitmenler arasında bilgi ve deneyim paylaşımına imkân sağlayan etkileşimli oturumlar gerçekleştirildi. Katılımcılar farklı kurum ve disiplinlerden gelen meslektaşlarıyla bir araya gelerek gençlik alanındaki güncel yaklaşımları tartışma, iyi uygulama örneklerini değerlendirme ve yeni iş birliği fırsatları geliştirme imkânı buldu. 

ARAŞTIRMA VE PROJE GELİŞTİRME KAPASİTESİNE KATKI SAĞLADI

II. Gençlik Araştırmaları Yaz Okulu, gençlik alanında bilimsel araştırma kültürünün yaygınlaştırılmasına, veri temelli karar alma süreçlerinin desteklenmesine ve proje geliştirme yetkinliklerinin güçlendirilmesine katkı sundu. 

Program sonunda katılımcılar, gençlik alanına yönelik araştırma, proje geliştirme ve hizmet tasarımı süreçlerinde kullanabilecekleri yeni bilgi ve beceriler edindi.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER