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EĞİTİM Haberleri

Konya’dan LGS’de büyük başarı! 17 öğrenci Türkiye birincisi oldu

Ali Asım Erdem
Muhabir

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Konya’dan LGS’de büyük başarı! 17 öğrenci Türkiye birincisi oldu

Konya, 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Merkezi Sınavı'nda elde ettiği başarıyla dikkat çekti. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre, kentten 17 öğrenci tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı ve Türkiye birincileri arasında yer aldı.

452 TÜRKİYE BİRİNCİSİNDEN 17'Sİ KONYA'DAN

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2026 LGS Merkezi Sınavı sonuçlarına göre, Türkiye genelinde toplam 452 öğrenci 500 tam puan alarak birincilik elde etti. Bu öğrencilerden 17'sinin Konya'dan çıkması, şehrin eğitim alanındaki başarısını bir kez daha ortaya koydu.

Tüm soruları eksiksiz yanıtlayan öğrenciler, gösterdikleri üstün performansla hem ailelerini hem de eğitim camiasını gururlandırdı.

KONYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN TEBRİK MESAJI

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı paylaşımda, Türkiye birincisi olan 17 öğrenciyi tebrik etti.

Paylaşımda, öğrencilerin başarısında emeği bulunan okul yöneticilerine, öğretmenlere ve velilere teşekkür edilerek, elde edilen başarının Konya eğitim camiası adına büyük bir gurur kaynağı olduğu vurgulandı.

(Ali Asım Erdem)

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