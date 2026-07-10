LGS sonuçları açıklandı!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçları bugün Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı.
LGS sonuçları nereden öğrenilir?
Adaylar, 2026 LGS sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve istenen güvenlik bilgileriyle sorgulayabiliyor.
Sonuç sorgulama ekranı:
Sonuçlara ayrıca e-Devlet üzerinden de erişim sağlanabiliyor.
e-Devlet MEB Sınav Sonuç Sorgulama
Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.
1 milyonu aşkın öğrencinin başvurduğu sınavın ardından tercih süreci 13-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler bu süreçte yerel yerleştirme, merkezi yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek.
Merkezi sınava katılmayan öğrenciler ise yerel yerleştirme kapsamında tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Tercih Süreci Öğrenci ve Veli Bilgilendirme Kılavuzu'nda yerleştirme takvimi, tercih sistemi, okul türleri, tercih işlemleri ile öğrenci ve velilere yönelik öneriler ayrıntılı şekilde yer alıyor.
Kılavuzda fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerine ilişkin kapsamlı bilgiler ile tercih kontrol listesi de bulunuyor.
Sınav sonuçlarının açıklanması ve tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte liselere yerleştirme süreci resmen başlamış oldu.
Kaynak: Haber Merkezi