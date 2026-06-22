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EĞİTİM Haberleri

Bilgehanelerde yaz dönemi kayıtları başladı

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Bilgehanelerde yaz dönemi kayıtları başladı
Konya Büyükşehir Belediyesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin; akademik, sosyal, kültürel ve manevi gelişimlerini desteklemek amacıyla hizmet veren Bilgehanelerde yaz dönemi kayıtları başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm ilkokul ve ortaokul öğrencilerini 30 Haziran’a kadar Bilgehanelere kayıt yaptırmaya davet etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehanelerde Yaz Dönemi eğitimleri için kayıt heyecanı başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocukların yaz tatilini verimli, eğitici ve eğlenceli bir şekilde değerlendirmeleri amacıyla Bilgehanelerde birbirinden özel programlar hazırlandığını belirtti.

Merkez ve ilçelerde toplam 23 Bilgehane ile öğrencilere hizmet verdiklerini anımsatan Başkan Altay, "Bilgehanelerimiz, yıl boyunca olduğu gibi bu yaz döneminde de çocuklarımızın hem kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak hem de sosyal yönlerini güçlendirecek etkinliklerle kapılarını açmaya hazırlanıyor. Yaz Okulu programlarımız kapsamında akademik destek eğitimleri, atölye çalışmaları, sportif faaliyetler, kültürel etkinlikler ve değerler eğitimi gibi birçok alanda öğrencilerimize nitelikli içerikler sunacağız. Tüm ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizi ve ailelerimizi Bilgehanelerimizin yaz dönemi programlarına katılmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERİN OKUL BAŞARILARI DESTEKLENİYOR

Bilgehaneler, Konya merkez ve ilçelerinde 4. sınıftan 8. sınıfa kadar olan öğrencilere yönelik hizmet veren eğitim merkezleri olarak faaliyet göstermeye devam ediyor. Öğrencilerin okul başarılarını desteklemek amacıyla akademik ders destek programları, deneme sınavları ve sınav hazırlık çalışmaları yürütülüyor. Özellikle 8. sınıf öğrencilerine yönelik LGS hazırlık süreçleri eğitmenler tarafından titizlikle takip ediliyor.
 
ÖĞRENCİLERİN KİŞİSEL, SOSYAL VE MANEVİ GELİŞİMLERİNE KATKI SAĞLANIYOR

Kurs kapsamında akademik eğitimlerin yanı sıra öğrencilerin kişisel, sosyal ve manevi gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla değerler eğitimi programları da uygulanıyor. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından öğrencilerin sınav kaygısı, motivasyon, hedef belirleme ve verimli ders çalışma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütülürken, ailelere de ihtiyaç duyulan konularda rehberlik desteği sunuluyor.

ÖĞRENCİLER İÇİN BİRÇOK ALANDA FAALİYET DÜZENLENİYOR

Bilgehaneler yalnızca akademik eğitim desteği sunmakla kalmayıp öğrencilerin sosyal yönlerini geliştirmeye yönelik çeşitli faaliyetler de gerçekleştiriyor. Kitap okuma projeleri, sportif faaliyetler, yarışmalar, kültürel etkinlikler, geziler ve sosyal sorumluluk çalışmaları sayesinde öğrenciler farklı alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı elde diyor. Ayrıca görsel sanatlar, müzik, robotik kodlama, mutfak, çömlek ve doğa atölyelerinde gerçekleştirilen uygulamalı eğitimler sayesinde öğrenciler ilgi ve yeteneklerini keşfederken üretkenliklerini geliştirerek verimli vakit geçiriyor. Tüm bu faaliyetler, öğrencilerin çok yönlü gelişimlerini destekleyen bütüncül bir eğitim anlayışıyla yürütülüyor.

HAFIZLIK ADAYLARINA DESTEK VERİLİYOR

Bilgehanelerde ayrıca Hafızlık Hazırlık ve Hafızlık Ezber Destek Programları da başarıyla sürdürülüyor. Bu programlar kapsamında öğrencilerin hafızlık proje okullarının sınavlarına hazırlanması ve ezber süreçlerini planlı bir şekilde yürütmesi hedefleniyor. 


 
KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Başvuru yapmak isteyen kursiyerler, yaz dönemi kayıtları ve program detaylarına https://bilgehane.konya.bel.tr/ adresinden ulaşabiliyor. Kayıtlar 30 Haziran tarihine kadar devam edecek.

Yaz okulu programı ise 6 Temmuz - 21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

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