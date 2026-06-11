27. Uluslararası PDR Kongresi, NEÜ Ev Sahipliğinde Başladı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ev sahipliğinde, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Derneği iş birliğiyle düzenlenen, psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında uluslararası düzeyde en prestijli bilimsel etkinliklerden biri olan “27. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi” açılış töreniyle başladı. Bu yılki ana teması, “Dikkat, Bağımlılık ve Aile” olarak belirlenen kongre kapsamında düzenlenecek panellerde; bilişsel süreçlerin yönetimi, teknoloji ve madde bağımlılığı ile bu süreçlerde ailenin koruyucu rolü gibi kritik meseleler çok boyutlu olarak ele alınacak.

NEÜ Ahmet Keleşoğlu Yerleşkesi Nezahat Keleşoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen açılış programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol konuşmalarıyla devam etti.

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erdal Hamarta, kongre kapsamında; 4 kapsamlı panel, alanında uzman 8 davetli konuşmacının sunumları, uygulamaya ışık tutacak 19 atölye çalışması ve 250'nin üzerinde bilimsel bildiri sunumu gerçekleştirileceğini kaydederek, "Bu büyük organizasyonun hazırlık sürecinde, büyük bir özveriyle çalışan, her oturumu ve her bildiriyi titizlikle planlayan kıymetli öğretim üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum. Onların akademik birikimi ve emekleri olmasaydı, bu kongreyi böylesine güçlü bir içerikle gerçekleştirmemiz mümkün olmazdı. Necmettin Erbakan Üniversitesi ev sahipliğinde ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz bu buluşmanın yalnızca bilimsel çalışmaların paylaşıldığı bir platform değil, aynı zamanda mesleki dayanışmamızın güçlendiği bir buluşma noktası olmasını diliyorum” diye konuştu.

Türk PDR Derneği Genel Başkanı Uzm. Psk. Dan. Mehmet Fatih Kılıç, "Bu yıl seçtiğimiz temalar çok önemli. Özellikle dikkat konusunda, dikkatin bir endüstri halini alması ve tekelleşmesinin doğuracağı zararları da konuşacağımız bir kongre olacak. Çünkü dikkat bizim meslektaşlarımızın esas çalışma alanlarından biri olması gerekirken çok farklı meslek gruplarınca farklı şekillerde yorumlanıyor ve bu da başta çocuklar olmak üzere farklı gruplarda çeşitli sorunlarla karşımıza çıkıyor. Zararlı alışkanlıklarla topyekûn mücadele etmek amacıyla hayata geçirilen ‘Bağımsızlık Seferberliği'ne her türlü katkıyı sunmak üzere bağımlılık temasını belirledik. Geçtiğimiz yılın ‘Aile Yılı' olması ve önümüzdeki on yılın da ‘Aile ve Nüfus 10 Yılı' ilan edilmesi sebebiyle de aile temasını dahil ettik. Dikkat, bağımlılık ve aile konularının birlikte ele alınması gerektiğinden bu yılki temamızı, "Dikkat, Bağımlılık, Aile” olarak belirledik. Yıl boyunca katılımcılarımızın gerçekleştirdiği çalışmaların burada hasadı olacak, iyi uygulama örnekleri olacak ve yeni çalışma alanlarına kapı aralanacak. Bizler de Türk PDR Derneği olarak bu çalışmaların politikaya dönmesi için, diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği halinde çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mürsel Biçer, "Bizler eğitimin sadece teknik bir bilgi aktarımı değil, bireyin karakterini ve ruhsal bütünlüğünü şekillendiren bir ‘inşa süreci' olduğuna inanıyoruz. Fakültemiz çatısı altında üç gün boyunca tartışılacak olan ‘Dikkat, Bağımlılık ve Aile' teması, aslında bu inşa sürecinin en kritik virajlarını temsil etmektedir. Geleceğin psikolojik danışmanlarını yetiştiren bir kurum olarak, sahadaki pratikle akademik kuramın burada buluşmasını mesleğimizin yarınları adına çok kıymetli buluyorum. Bu organizasyonun fakültemiz ev sahipliğinde titizlikle planlanması için emek veren Kongre Başkanına, organizasyonun mutfağında çalışan fakültemizin fedakâr öğretim üyelerine ve iş birlikleri için Türk PDR Derneği'ne teşekkürlerimi sunuyorum. Konya'nın bu huzurlu atmosferinde; bilimin ışığında yenileneceğimiz, mesleki vizyonumuzu tazeleyeceğimiz verimli bir kongre diliyor; hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ise, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının, insanın kendini bilme arayışıyla başlayan köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, "İlk başlarda mesleki bir ihtiyaçtan doğdu. Zamanla insanı bütüncül gören felsefi bir disipline dönüştü. Bu kıymetli disiplin, ülkemizde de yarım asırdır toplumsal kabullerimizle harika bir bağ kurmuştur. Bugün PDR, sadece sorun çözme yeri olmanın çok ötesindedir. Bireyin kendini keşfetme yolculuğudur. Toplumun ruhsal kalkanıdır. Günlük hayatta yaşadığımız zorluklar, sizlerin değerini her geçen gün artırıyor. Aileden eğitime kadar her alanda, insana kalpten bakan o ‘doğru bakış açınıza' çok ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

"İnsan Ruhuna Dair Yeni Pencereler Açılacak”

İnsanın bağ kurdukça güçlenen bir varlık olduğunu, dikkatini yönelttiği ölçüde hayatı anlamlandırdığını aktaran Rektör Zorlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Üniversitemizin en üretken alanlarından biri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalıdır. Onların öncülüğünde gerçekleşen bu kongre, ufkumuzu genişletecektir. Sadece teorik konuşmalar yapmayacağız. İnsan ruhuna dair yeni pencereler açacağız. Dünyadaki birikim ile kendi kültürel değerlerimizi harmanlayacağız. Bu felsefi duruş, geleceğe umutla bakmamızı sağlayacaktır. Bu harika organizasyonda emeği geçen bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum. Türk PDR Derneği'nin yöneticilerine şükranlarımı sunuyorum. Uzaktan yakından gelerek bu salona can veren siz değerli katılımcıları gönülden selamlıyorum. Bilimin öncülüğünde, zihnini koruyan, sağlıklı aile bağlarıyla kenetlenen ve her geçen gün güçlenen bir toplum inşa edeceğimize yürekten inanıyorum. Kongremizin hepimize güzellikler getirmesini temenni ediyor, sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum.”

Protokol konuşmalarının ardından oturumlara geçildi.

Açılış programıyla kapılarını aralayan 27. Uluslararası PDR Kongresi, 4'ten fazla salonda eş zamanlı gerçekleştirilecek olan bilimsel paneller, atölye çalışmaları ve poster sunumlarıyla 12 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek.

(Bekir Turan)