GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
47,376 TL
EURO
53,825 TL
STERLİN
63,228 TL
GRAM
6.171 TL
ÇEYREK
10.178 TL
YARIM
20.251 TL
CUMHURİYET
40.105 TL
EĞİTİM Haberleri

Bir sınıfta 4 öğretmen değişince KDK devreye girdi

Bir sınıfta 4 öğretmen değişince KDK devreye girdi
Antalya’da bir ilkokul sınıfında kısa süre içinde 4 öğretmen değişikliği yaşanması üzerine KDK’ya yapılan başvuruda, sınıfa eğitim öğretim yılı boyunca kesintisiz görev yapabilecek bir öğretmenin görevlendirilmesi tavsiye edildi.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) kararına göre, Antalya Kepez'de bir ilkokul sınıfının öğretmeni doğum iznine ayrıldı. Öğretmenin izne ayrılmasının ardından aynı sınıfta kısa süre içinde 4 öğretmen değişikliği yaşandı.

Bunun üzerine bir veli, öğrencilerin eğitim hakkı, eğitimde fırsat eşitliği ve çocuğun üstün yararı ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, eğitim-öğretim faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi adına alanında uzman, kadrolu veya süreç sonuna kadar kesintisiz görev yapacağını taahhüt eden, yeterli pedagojik donanıma sahip bir öğretmenin görevlendirilmesi adına Milli Eğitim Bakanlığına tavsiye kararı verdi.

"Öğrencilerin akademik ve psikososyal gelişimi olumsuz etkilenebilir"

KDK'nin kararında, eğitim hizmetinin yalnızca şeklen değil, pedagojik istikrar gözetilerek kesintisiz şekilde yürütülmesinin idarenin temel yükümlülüklerinden biri olduğu vurgulandı.

Sık öğretmen değişikliklerinin, öğrencilerin akademik ve psikososyal gelişimini olumsuz etkileyebileceğine işaret edilen kararda, bu durumun Anayasa'da güvence altına alınan eğitim hakkı ile ulusal ve uluslararası mevzuatta yer alan çocuğun üstün yararı ilkesiyle bağdaşmadığı ifade edildi.

Ayrıca, tavsiye kararı sonrası Milli Eğitim Bakanlığınca 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca söz konusu okulda görevlendirilmek üzere başka bir okuldan sınıf öğretmeni görevlendirildi.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER