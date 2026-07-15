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EĞİTİM Haberleri

Geleceğin mühendislerine mavi derinliklerden kariyer çağrısı

Cumali Özer
Muhabir
Geleceğin mühendislerine mavi derinliklerden kariyer çağrısı
Selçuk Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafından Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda otonom sualtı araçları teknolojileri, yapay zeka destekli sistemler ve savunma sanayisindeki kariyer fırsatları lise öğrencileriyle buluştu. Etkinlikte, Selçuk Üniversitesinin uluslararası başarı kazanan otonom sualtı araçları çalışmaları ile Türkiye’nin savunma sanayisine yetiştirdiği nitelikli insan kaynağı ön plana çıktı.

Yükseköğretim Kurulu öncülüğünde Selçuk Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafından "Geleceğin Mesleklerinden Biri” temasıyla Fuat Sezgin Lise Medeniyet Akademisinde düzenlenen programa çok sayıda lise öğrencisi katıldı.

Selçuk Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Nazife Karaman'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Terzioğlu; otonom sualtı araçlarının çalışma prensipleri, yapay zeka uygulamaları ve savunma sanayisindeki kullanım alanlarına ilişkin bilgi verdi.

Terzioğlu, Selçuk Üniversitesi öğrencilerinin uluslararası yarışmalarda elde ettiği başarıların Türkiye'nin insansız sistemler alanındaki gelişiminin önemli göstergelerinden biri olduğunu belirtti. Terzioğlu, "Su altı teknolojileri hala keşfedilmeyi bekleyen çok büyük bir alan. Yapay zeka, yazılım, elektronik ve mekanik disiplinlerini bir araya getiren bu çalışmalar geleceğin en önemli mühendislik alanlarından biri olacak. Gençlerimizin bugünden kendilerini geliştirerek TEKNOFEST gibi organizasyonlarda deneyim kazanmaları ve ülkemizi uluslararası platformlarda temsil etmeleri büyük önem taşıyor” dedi.

MYS Yıldırım Takımından Elif Yeşilay, çocukluk yıllarında başlayan teknoloji merakının kendisini elektrik-elektronik mühendisliğine ve su altı araçları çalışmalarına yönelttiğini söyledi. Yeşilay,

"Su altı araçları üzerine çalışmak her zaman hayalimdi. Takıma katıldıktan sonra bu alanda kendimi geliştirme fırsatı buldum. Gelecekte savunma sanayisinde görev almak istiyorum” diye konuştu. Takım arkadaşı Yusuf Nurdoğdu ise "Üniversiteye başladığımda tek hedefim bir proje takımında yer almaktı. Su altı araçlarıyla tanıştıktan sonra bu alan benim için bir tutkuya dönüştü. Gelecekte otonom araçlar geliştirerek savunma sanayisindeki projelerde görev almak istiyorum” değerlendirmesinde bulundu.

MYS Abdülhamid Takımından Beyza Akkoç, "Yazdığım kodların gerçek bir araç üzerinde çalıştığını görmek beni bu alana bağladı. Kariyer hedefim; hava, kara ya da deniz fark etmeksizin insansız sistemler geliştiren projelerde yer almak” ifadelerini kullandı. MYS Abdülhamid Takımından Yusuf Büyüksındır da "Takım çalışmaları sayesinde hem kendimi geliştirme hem de farklı mühendislik disiplinleriyle birlikte üretme fırsatı yakaladım. Gelecekte savunma sanayisinde çalışmayı hedefliyorum” dedi.

Program, soru cevap bölümüyle sona erdi.

(Cumali Özer)

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