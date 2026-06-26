Polis kamera ile izleyecek! Sistem bu yıl devreye giriyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda güvenlik önlemlerinin artırılacağını, yeni eğitim yılında okullardaki bütün kameraların Emniyet’in takip sistemine dahil olacağını söyledi.

Tekin, TRT'de katıldığı yayında, okullardaki güvenlik önlemleri için önemli bir gelişmeyi paylaştı. Okullardaki güvenlik kameraları, KGYS olarak bilinen, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne bağlanacak. Bu sistem üzerinden polis okullardaki güvenlikle ilgili gelişmeleri izlemeye başlayacak.

Tekin, bu bilgiyi şöyle aktardı:

"İstanbul, Kahramanmaraş ve Siverek'teki okullarımızda yaşanan olaylarla ilgili süreci gerçekleştirenler en ağır cezayı alacak. İçişleri Bakanlığı ile birlikte güvenlik tedbirleriyle ilgili komisyon toplantıları yapılıyor. Güvenlik açısından risk taşıyan okullarda doğrudan silahlı polis memurunun bulunması, bazı okullarda belirli aralıklarla polis araçlarının devriye gezmesi gibi tedbirlerimiz vardı. Bu yıl yeniden o toplantıları yaptık. Önümüzdeki yıl itibarıyla bu tedbirleri daha da sıkılaştıracak adımlar attık.”

OKUL KAMERALARI KGYS'YE BAĞLANACAK

Tekin, Emniyet birimlerinin okullardaki güvenlikle ilgili gelişmeleri kameralar üzerinden izleyeceği aktarırken de şöyle konuştu:

"Okullarımızdaki kamera sistemini KGYS sistemine entegre ediyoruz. Emniyet birimleri kameralar üzerinden izleyebilecek durumlara gelecekler. Bizim okullarımızın bir kısmı duvarları yüksek, bir kısmı değil. Her okulun şahsına münhasır güvenlik sistemi olacak. Emniyet ile birlikte yürüttüğümüz oyun sitelerindeki davranışları rehberlik desteği mekanizması oluşturulacak.”

KGYS sistemi, 2007 yılında ilk kez uygulamaya girdi. Polis, illerdeki merkezler ve ana merkez üzerinden, yollar, sokaklar, meydanlar ve sisteme dahil bütün bölgelerdeki gelişmeleri anlık olarak izliyor.

Kaynak: Haber Merkezi