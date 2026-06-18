NEÜ Geleceğin Mühendis ve Teknoloji Liderlerini Yetiştiriyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), üniversite-sanayi iş birliğinde çığır açan eğitim modelleri, millî teknoloji hamlesine yön veren küresel başarıları ve mezuniyet öncesi istihdam garantisi sunan altyapısıyla geleceklerini inşa etmek isteyen aday öğrencilerin ve ailelerinin en güçlü tercihi olmaya devam ediyor. Teorik eğitimi tamamen sahaya indiren ve öğrencilerini küresel arenalara taşıyan NEÜ; mühendislik, havacılık ve uzay odaklı birimleriyle gençlere sadece bir diploma değil, küresel ölçekte rekabet edebilir bir kariyer sunuyor.

Necmettin Erbakan Üniversitesi; dijital dönüşümün, yapay zekanın ve yerli teknolojilerin küresel dengeleri değiştirdiği günümüzde, yükseköğretimde fark yaratıyor. Türkiye ve Konya'nın küresel sanayi ve üretim gücünü akademik birikimiyle harmanlayan NEÜ; mühendislik, havacılık ve uzay teknolojileri alanında Türkiye'nin en iddialı devlet üniversitelerinden biri olarak öne çıkıyor.

"Öğrencilerimiz Bilgiyle Parlıyor, Deneyimle Büyüyor”

NEÜ'nün sanayi odaklı eğitim vizyonuna ve özellikle Mühendislik Fakültesi bünyesinde 10 farklı bölümde uygulanan, istihdam oranını yüzde 86'ya yükselten ‘Aday Mühendislik Programı'na dikkat çeken NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, şunları söyledi: "Biz öğrencilerimize yalnızca dört duvar arasında, kitap sayfalarına sıkışmış bir eğitim vaat etmiyoruz. ‘Bilgi ile Parla, Deneyim ile Büyü' vizyonuyla hareket ediyor, mühendis adaylarımızın son sınıflarını tamamen sanayide, üretimin tam kalbinde geçirmelerini sağlıyoruz. Bu model sayesinde öğrencilerimiz mezun olduklarında ‘tecrübesiz mezun' engeline takılmıyor, doğrudan profesyonel iş hayatına adım atıyorlar. Nitekim HAVELSAN gibi savunma sanayii devlerindeki istihdam oranımızın yüzde 100'e, TÜRKSAT'ta yüzde 70'e ulaşması uyguladığımız modelin başarısının en somut kanıtıdır.”

"Teknolojiyi Takip Eden Değil, Geleceği Tasarlayan Bir Üniversiteyiz”

Yükseköğretimde yerli ve milli teknoloji hamlesinin öncüsü olma vizyonunu sahaya yansıttıklarını kaydeden Rektör Zorlu, "Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ile imzaladığımız stratejik iş birliği protokolü kapsamında hayata geçirdiğimiz ‘PUHU – Küp Uydu Projesi' ile Türkiye'de kendi uydusunu yapan ilk yerel yönetim iş birliğine imza atarak tarihe not düşüyoruz. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemizin öğrencileri, bu projeyle daha mezun olmadan gerçek bir uydunun tasarım ve üretim süreçlerinde aktif rol alıyorlar. Üstelik bu vizyoner eğitim anlayışımızın meyvelerini sadece yerelde değil, küresel arenalarda da topluyoruz. Küresel ölçekteki prestijli yarışmalarda ülkemizi ve üniversitemizi temsil edecek olan roket takımlarımızı ve teknoloji ekiplerimizi her daim destekliyoruz. ABD'de düzenlenecek dünya finallerinde ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracak olan Kapsül Bozdoğan Roket Takımımızı da yarışma öncesi ziyaret ederek büyük emeklerle geliştirdikleri roketin üzerine imzamızı attık. İnşallah gençlerimiz, Amerika Birleşik Devletleri'nden ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek gururla dönecektir. Teknolojiyi sadece takip eden değil, bizzat tasarlayıp üreten tüm evlatlarımıza başarılar diliyorum. Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak sadece teknoloji üretenlerin değil, kampüsümüzün her köşesinde geleceği inşa eden tüm öğrencilerimizin yanındayız. Eğitim hayatı sadece amfilerde değil; sanayide, kültürde, sanatta, sporda ve hayatın tam merkezinde olgunlaşan bir süreçtir. NEÜ çatısı altında eğitim gören her bir gencimiz, kendi alanında en iyisi olma yolunda ihtiyaç duyduğu kurumsal desteği, akademik rehberliği ve samimi ekosistemi her zaman bulacaktır” ifadelerini kullandı.

Uzay ve Havacılıkta Sınırları Aşan Fakülte: Gerçek Bir Uydu Projesi "PUHU”

NEÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Türkiye'deki geleneksel mühendislik programlarından farklı olarak öğrencilerine daha mezun olmadan gerçekçi deneyimler kazanma kapısı aralıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan protokol kapsamında yürütülen yerli ve millî "PUHU – Küp Uydu Projesi” ile öğrenciler; tasarım, üretim ve fırlatma süreçlerinde aktif rol alıyor.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), TÜBİTAK UZAY ve TUSAŞ Uzay Sistemleri ile koordineli yürütülen bu stratejik süreç, yetkinlik temelli hackathonlarla destekleniyor. Projede görev alan öğrenciler mezun olduklarında diplomalarının yanı sıra, uluslararası rekabet gücü yüksek onaylı özel alt sistem sertifikalarına da sahip oluyor. Uçak Mühendisliği ve Havacılık Yönetimi bölümleriyle de fark yaratan fakülte; TUSAŞ Lift-Up programları, BAYKAR, THY ve DHMİ gibi dev kuruluşlarda İşletmede Mesleki Eğitim ve staj imkanlarıyla mezunlarını emsallerinin çok önüne geçiriyor.

Seydişehir'de Aday Mühendislik Kültürü ve 7/24 Kesintisiz Ar-Ge

Üniversite bünyesinde Aday Mühendislik uygulamasını ilk hayata geçiren birim olma unvanına sahip Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar ve Makine Mühendisliği bölümleriyle teknolojiyi takip eden değil, tasarlayan nesiller yetiştiriyor. Öğrencilerin projelerini hayata geçirebilmeleri adına tahsis edilen özel proje ofisleri, laboratuvarlar ve çalışma alanları 7 gün 24 saat kesintisiz erişime açık tutuluyor. Bu güçlü Ar-Ge ekosistemi, TEKNOFEST başta olmak üzere ulusal ve uluslararası arenalarda elde edilen dereceler ve başarı hikayeleriyle taçlanıyor.

Dijital Dönüşüm ve Ağır Sanayinin Merkez Üssü: OSB'nin Kalbinde Eğitim

Geleceğin mesleklerini ve modern sanayinin üretim ihtiyaçlarını tek bir potada eriten NEÜ Konya Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu, yerleşke konumu itibarıyla benzersiz bir avantaja sahip. Sanayinin tam merkezinde, fabrikalarla iç içe eğitim alan öğrenciler, teoriyi doğrudan üretime dönüştürüyor.

Okul bünyesinde yer alan Türkiye'de öncü nitelikteki Büyük Veri Analistliği ve Yapay Zekâ Operatörlüğü programlarında eğitim gören gençler; Python, SQL ve Power BI gibi endüstrinin aradığı dijital araçları gerçek üretim verileriyle öğreniyor. Yüksekokul ayrıca, ağır sanayi ve imalat sektörünün ana omurgasını oluşturan CNC Programlama ve Operatörlüğü, Hidrolik ve Pnömatik, Kontrol ve Otomasyon, Döküm, Kaynak Teknolojisi ve Endüstriyel Kalıpçılık gibi programlarla da endüstrinin tam kalbine dokunuyor. İleri teknolojiye dayalı laboratuvar destekli uygulamalı eğitim ve zorunlu staj programlarıyla öğrenciler, CNC tezgahlarından otomasyon sistemlerine kadar her alanda aranılan nitelikli teknik uzmanlar olarak mezun ediliyor.

Köklü Geçmiş, Çift Anadal Fırsatları ve Kalite Standartları

NEÜ, Seydişehir ve Ereğli'deki yerleşkelerinde yer alan Meslek Yüksekokullarıyla da ara eleman değil, sanayinin aradığı ‘ana elemanları' sektöre kazandırıyor. Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu; Bilgisayar Programcılığı, Elektrik, Elektronik Haberleşme ve Makine programlarındaki laboratuvar destekli uygulamalı eğitim altyapısıyla köklü bir eğitim kalesi olarak öne çıkıyor.

Seydişehir Meslek Yüksekokulu ise TSE denetimlerinden başarıyla geçerek "Ön Lisans Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sunumu” kapsamında ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip üniversitenin ilk ve tek meslek yüksekokulu olma prestijini taşıyor. Her iki meslek yüksekokulunda da uygulanan 3+1 eğitim modeli ve programlar arası geniş çift anadal (çift diploma) imkanları sayesinde öğrenciler, donanımlarını ikiye katlayarak mezun oluyor. Ayrıca tüm ön lisans öğrencileri için sunulan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) mentörlüğüyle eğitimlerini lisans ve mühendislik seviyelerine taşıma imkanı en üst düzeyde destekleniyor.

Necmettin Erbakan Üniversitesi, mevcut öğrencilerine ve geleceği bugünden tasarlayan bir üniversitede kariyer yolculuğuna başlamak isteyen tüm adaylara; güçlü akademik altyapısı, ulusal ve küresel ortaklıkları ile staj ve yüksek istihdam avantajlarını sunuyor.

(Cumali Özer)