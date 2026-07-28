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EĞİTİM Haberleri

Konya Büyükşehirden YKS tercih döneminde öğrencilere destek

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Konya Büyükşehirden YKS tercih döneminde öğrencilere destek
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin lise öğrencilerine ve yeni mezunlara yönelik faaliyetlerini sürdüren Lise Medeniyet Akademileri, üniversite tercih döneminde gençlerin doğru ve bilinçli tercihler yapabilmeleri amacıyla ücretsiz YKS Tercih Danışmanlığı hizmeti veriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri (LİMA), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Tercih Danışmanlığı hizmeti ile öğrencilere rehberlik ediyor.

10 Ağustos'a kadar gerçekleştirilecek tercih danışmanlığı hizmeti kapsamında, YKS'ye giren öğrenciler ve velileri, alanında uzman rehber öğretmenler ile eğitim koçlarından randevu alarak ücretsiz destek alabiliyor.

Tercih sürecinde öğrencilerin ilgi alanları, akademik başarıları, kariyer hedefleri ve kişisel beklentileri doğrultusunda en doğru üniversite ve bölüm tercihini yapabilmeleri için birebir danışmanlık hizmeti sunuluyor. Böylece adayların tercih dönemini bilinçli ve sağlıklı bir şekilde yönetmeleri hedefleniyor.

Uzmanlardan bilgi alıyorlar

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan hizmet sayesinde öğrenciler, tercih sürecine ilişkin merak ettikleri konularda uzmanlardan bilgi alabiliyor. Adaylar ayrıca puan ve başarı sıralamalarına uygun tercih listelerini oluştururken profesyonel rehberlik desteğinden faydalanabiliyor.

Hizmetten faydalanan öğrenciler çok heyecanlı olduklarını belirterek, kendilerine rehberlik ettiği için Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ve LİMA'ya teşekkür etti.

YKS Tercih Danışmanlığı hizmeti, şehir merkezindeki alışveriş merkezlerinde oluşturulan danışmanlık noktalarının yanı sıra LİMA ve LiseVizyon merkezleri ile ilçelerdeki eğitim merkezlerinde verilecek.

Lise Medeniyet Akademileri Tercih Danışmanlığı Noktaları ve tarihleri şu şekilde:

27 Temmuz-31 Temmuz tarihleri arasında M1 AVM ve Kent Plaza AVM.

27 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında Fuat Sezgin LİMA, Keykavus LiseVizyon, Nizamülmülk LİMA.

Yine 27 Temmuz-10 Ağustos'ta: Akşehir LİMA, Karapınar LİMA, Ereğli LİMA.

Hizmetten faydalanmak isteyen öğrenciler, belirlenen YKS danışmanlık merkezleriyle iletişime geçerek, randevu oluşturabiliyor.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

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