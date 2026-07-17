Geleneksel Türk Okçuluğu Bölge Elemelerinde NEÜ Rüzgarı

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası Bölge Elemelerinde, Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel Türk Okçuları Topluluğu sporcuları önemli dereceler elde etti.

10 ilden 712 sporcunun katıldığı organizasyonda Büyük Kadınlar kategorisinde mücadele eden Edanur Adıgüzel birinci, Meryem Kirazdere ise üçüncü oldu. Büyük Erkekler kategorisinde yarışan Abdurrahman Uğur, beşinci olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Takım müsabakalarında ise Edanur Adıgüzel, Meryem Kirazdere ve Esin İnözü'nden oluşan Büyük Kadınlar Takımı bölge birincisi olurken, Abdurrahman Uğur ile Hüseyin Ay'ın yer aldığı takım bölge dördüncüsü oldu. Büyük Kadınlar Takımı, bu birincilik ile birlikte yıl boyunca katıldıkları tüm Türkiye şampiyonaları, ÜNİLİG ve özel turnuvalarını zirvede tamamlamış oldu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi yönetimi, elde edilen başarılardan dolayı sporcuları tebrik ederken, başarıda emeği bulunan Topluluk Başkanı Niyazi Çiftçi, topluluğun akademik danışmanı Doç. Dr. Erkan Aygör, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Koç ile takım antrenörü ve TGTOF Konya İl Temsilcisi Bayram Konyalı'ya katkılarından dolayı teşekkür etti.

(Cumali Özer)