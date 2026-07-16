Selçuk Üniversitesi öğrenci ve personeliyle 15 Temmuz etkinliklerinde yerini aldı

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, üniversite personeli ve öğrenciler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Konya’da düzenlenen kortej, anma etkinlikleri ve demokrasi nöbetine katıldı. Etkinliklerde, 15 Temmuz şehitleri rahmetle anılırken millî birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı.

Program kapsamında Rektör Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz; Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve protokol üyeleriyle birlikte Konya Şehitliği'ni ziyaret etti. Daha sonra "İrade Bizim, Zafer Bizim” temasıyla Kılıçarslan Kent Meydanı'nda devam eden etkinliklerde Rektör Yılmaz'a Üniversite yönetimi, akademik ve idari personel eşlik etti. Alaaddin Bulvarında düzenlenen anma yürüyüşünün ardından etkinlikler Kent Meydanındaki programla devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Millete Sesleniş” konuşması canlı olarak takip edildi. Program kapsamında "İrade Bizim, Zafer Bizim” temalı sinevizyon gösterimi, Talha Bora Öge'nin şiir dinletisi ve protokol konuşmaları gerçekleştirildi. 15 Temmuz'da halkı direnişe davet eden salaların yeniden okunmasının ardından Konya Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge'nin duasıyla program sona erdi.

Anma etkinliklerinin devamında düzenlenen Demokrasi Nöbeti'nde de Selçuk Üniversitesi personeli ve öğrenciler kalabalık bir grup olarak yerini aldı. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Ak, Prof. Dr. Haldun Soydal, Genel Sekreter Mustafa Karakışla, akademik ve idari personel, demokrasi nöbetine katılarak 15 Temmuz şehitlerini rahmet, gazileri minnetle andı.

Programda Selçuk Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca ikramlarda bulunuldu. Anma etkinlikleri kapsamında Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından hazırlanan 15 Temmuz Afiş Sergisi de Mevlana Meydanı'nda vatandaşlarla buluşturuldu.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünü değerlendiren Rektör Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, "15 Temmuz; milletimizin iradesinden, bağımsızlığından ve vatanından asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya gösterdiği tarihî bir dönüm noktasıdır. Aradan geçen 10 yıla rağmen o gece ortaya konulan birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu; millî hafızamızdaki yerini ve gelecek nesillere aktarılması gereken değerini korumaktadır. Bu vesileyle hainlere karşı vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, fedakârlıklarıyla milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum” dedi.

(Ali Asım Erdem)