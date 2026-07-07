NEÜ’den Bulgaristan’da Akademik Atılım

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ve beraberindeki heyet, üniversitenin uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda Bulgaristan’da gerçekleştirdiği temaslar kapsamında, iki ülke arasındaki yükseköğretim potansiyelini harekete geçirecek iş birliklerine imza attı.

Bulgaristan programı kapsamında NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ve beraberindeki heyet ilk olarak Türkiye Maarif Vakfı Bulgaristan Temsilcisi Onur Yıldız'ı ziyaret etti. Bölgedeki eğitim faaliyetlerine dair yapılan istişarelerin ardından heyet, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık'ı makamında ziyaret ederek iki ülke arasındaki yükseköğretim potansiyelini ele aldı.

Daha sonra akademik iş birliklerinin ilk durağı olan Şumnu Konstantin Preslav Üniversitesine geçen Rektör Zorlu, Rektör Prof. Dr. Nataliya Vitanova ile iki üniversite arasındaki bilimsel ortaklığı güçlendirecek mutabakat zaptını imzaladı. Buradaki program, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Menent Shukrieva ile bölüm düzeyinde yürütülecek ortak projelerin değerlendirilmesiyle devam etti.

Burgas Free University Rektörü Prof. Dr. Milen Baltov'u ziyaret eden Necmettin Erbakan Üniversitesi heyeti, kurumsal iş birliğini resmileştiren mutabakat zaptına imza attı. Ziyaretlerin bir sonraki durağı olan Burgaz Belediyesinde Başkan Dimitar Nikolov ile bir araya gelen NEÜ heyeti ortak uluslararası projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Kentteki temaslar, Türkiye'nin Burgaz Başkonsolosu Tolga Orkun'un makamında ziyaret edilmesi ve üniversitenin küresel vizyonunun paylaşılmasıyla sürdü.

Heyet daha sonra Plovdiv Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Boryana Ivanova'yı ziyaret ederek eğitim ve araştırma odaklı iş birliği protokolü imzaladı.

Türkiye'nin Filibe Başkonsolosluğuna da ziyaret gerçekleştiren heyet Konsolos Vekili Murat Pulat ile yükseköğretim alanındaki fırsatlar üzerine kapsamlı bir istişarede bulundu.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü seçilen Dr. Ahmet Hasanov'un resmi görev devir-teslim ve Başmüftülük cübbe giyme törenine katıldı. Törenin tamamlanmasıyla birlikte Rektör Zorlu, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık ile beraber Başmüftü Dr. Ahmet Hasanov'u makamında ziyaret ederek tebriklerini iletti.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ve beraberindeki heyet son olarak, Bulgaristan Telekomünikasyon ve Posta Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Miglena Temelkova'yı ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmenin ardından, NEÜ ile Bulgaristan Telekomünikasyon ve Posta Üniversitesi arasında eğitim, araştırma ve uluslararası akademik iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan mutabakat zaptı imzalandı.

(Cumali Özer)