GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,812 TL
EURO
53,388 TL
STERLİN
62,770 TL
GRAM
6.202 TL
ÇEYREK
10.235 TL
YARIM
20.376 TL
CUMHURİYET
40.646 TL
EĞİTİM Haberleri

NEÜ’den Bulgaristan’da Akademik Atılım

Cumali Özer
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

NEÜ’den Bulgaristan’da Akademik Atılım
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ve beraberindeki heyet, üniversitenin uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda Bulgaristan’da gerçekleştirdiği temaslar kapsamında, iki ülke arasındaki yükseköğretim potansiyelini harekete geçirecek iş birliklerine imza attı.

Bulgaristan programı kapsamında NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ve beraberindeki heyet ilk olarak Türkiye Maarif Vakfı Bulgaristan Temsilcisi Onur Yıldız'ı ziyaret etti. Bölgedeki eğitim faaliyetlerine dair yapılan istişarelerin ardından heyet, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık'ı makamında ziyaret ederek iki ülke arasındaki yükseköğretim potansiyelini ele aldı. 

Daha sonra akademik iş birliklerinin ilk durağı olan Şumnu Konstantin Preslav Üniversitesine geçen Rektör Zorlu, Rektör Prof. Dr. Nataliya Vitanova ile iki üniversite arasındaki bilimsel ortaklığı güçlendirecek mutabakat zaptını imzaladı. Buradaki program, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Menent Shukrieva ile bölüm düzeyinde yürütülecek ortak projelerin değerlendirilmesiyle devam etti.

Burgas Free University Rektörü Prof. Dr. Milen Baltov'u ziyaret eden Necmettin Erbakan Üniversitesi heyeti, kurumsal iş birliğini resmileştiren mutabakat zaptına imza attı. Ziyaretlerin bir sonraki durağı olan Burgaz Belediyesinde Başkan Dimitar Nikolov ile bir araya gelen NEÜ heyeti ortak uluslararası projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Kentteki temaslar, Türkiye'nin Burgaz Başkonsolosu Tolga Orkun'un makamında ziyaret edilmesi ve üniversitenin küresel vizyonunun paylaşılmasıyla sürdü. 

Heyet daha sonra Plovdiv Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Boryana Ivanova'yı ziyaret ederek eğitim ve araştırma odaklı iş birliği protokolü imzaladı. 

Türkiye'nin Filibe Başkonsolosluğuna da ziyaret gerçekleştiren heyet Konsolos Vekili Murat Pulat ile yükseköğretim alanındaki fırsatlar üzerine kapsamlı bir istişarede bulundu. 

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü seçilen Dr. Ahmet Hasanov'un resmi görev devir-teslim ve Başmüftülük cübbe giyme törenine katıldı. Törenin tamamlanmasıyla birlikte Rektör Zorlu, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık ile beraber Başmüftü Dr. Ahmet Hasanov'u makamında ziyaret ederek tebriklerini iletti.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ve beraberindeki heyet son olarak, Bulgaristan Telekomünikasyon ve Posta Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Miglena Temelkova'yı ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmenin ardından, NEÜ ile Bulgaristan Telekomünikasyon ve Posta Üniversitesi arasında eğitim, araştırma ve uluslararası akademik iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan mutabakat zaptı imzalandı. 

(Cumali Özer)

 

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER