Konya’da bisikletli tramvay etkinliği

Konya Valiliği himayelerinde; Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen "Trafikte Nezaket ve Görgü Kuralları Projesi" kapsamında Bisikletli Tramvay Etkinliği gerçekleştirildi.
Sarayönü Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, sürdürülebilir ulaşımın önemine dikkat çekilerek bisiklet kullanımının çevresel, ekonomik ve sağlık açısından sağladığı faydalar hakkında bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmeler sonucunda öğrenciler; güvenli bisiklet sürüşü konusunda bilinçlenirken, toplu taşıma araçlarının kullanımı sırasında uyulması gereken nezaket ve görgü kurallarını da uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu.
"Trafikte Nezaket ve Görgü Kuralları Projesi" kapsamında yıl boyunca düzenlenen etkinliklerle öğrencilerin trafik güvenliği, toplumsal sorumluluk ve ulaşım kültürü konularındaki farkındalıklarının artırılması hedeflenirken, trafik kurallarına duyarlı bireylerin yetiştirilmesine katkı sunulmaya devam ediliyor.
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