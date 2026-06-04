Çumra’da annelere uyuşturucuyla mücadele semineri

Konya İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucuyla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla Çumra ilçesinde bilgilendirme semineri düzenlendi.
"EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNE" PROJESİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
1-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyet kapsamında, "En İyi Narkotik Polisi Anne Uygulaması Planı" çerçevesinde anneler ve anne adaylarına yönelik eğitim programı düzenlendi.
48 ANNE VE ANNE ADAYI KATILDI
Çumra ilçesinde gerçekleştirilen seminere toplam 48 anne ve anne adayı katıldı. Katılımcılara uyuşturucu kullanımının zararları, bağımlılığın belirtileri ve çocukların uyuşturucudan korunmasına yönelik alınabilecek önlemler hakkında bilgi verildi.
FARKINDALIK ÇALIŞMALARI SÜRECEK
Seminerde, ailelerin uyuşturucuyla mücadelede üstlendiği kritik role dikkat çekilirken, şüpheli durumların ilgili kurumlara bildirilmesinin önemine vurgu yapıldı. Konya İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucuyla mücadele kapsamında farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.
(Ali Asım Erdem)