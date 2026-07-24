Konya’da hasat kabusa döndü! Tarla alev alev yandı

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Çengilti Mahallesi'nde hasat sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu.
İddiaya göre yangın, elektrik hattında kuş kaynaklı meydana gelen arıza sonucu başladı. Kısa sürede kuru ekili alanlara sıçrayan alevler, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İŞTE O ANLAR;
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, yangına ilişkin yaptığı paylaşımda olayın hasat sırasında meydana geldiğini belirterek, zarar gören üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.
YANGIN RİSKİNE DİKKAT ÇEKTİ
Prof. Dr. Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Konya'nın Karatay ilçesi Çengilti Mahallesi'nde hasat sırasında elektrik telinden kuş kaynaklı gerçekleşen yangından görüntüler. Zarar gören tüm çiftçilerimize geçmiş diliyorum. Bu yıl her bölgemizde yangın potansiyeli yüksek. Lütfen bu dönemlerde çok dikkatli olalım."
Soylu'nun açıklaması, özellikle hasat sezonunda artan yangın riskine karşı üreticilerin daha dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gündeme taşıdı.
ÇİFTÇİLERE UYARI
Uzmanlar, sıcak hava, düşük nem ve hasat faaliyetlerinin sürdüğü yaz döneminde en küçük bir kıvılcımın bile geniş alanları etkileyen yangınlara neden olabileceğine dikkat çekiyor. Yetkililer ise çiftçilerin tarım aletlerini kullanırken, elektrik hatlarının bulunduğu bölgelerde ve hasat sırasında oluşabilecek risklere karşı azami özen göstermeleri gerektiğini vurguluyor.
(Meltem Aslan)