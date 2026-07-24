Konya’da Ağaçlandırma Çalışmaları Aralıksız Sürüyor

Konya Orman Bölge Müdürlüğü, Hadim Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde yürütülen ağaçlandırma çalışmalarının yalnızca yeşil alan oluşturmayı değil, su havzalarını korumayı ve karbon tutma kapasitesini artırmayı hedeflediğini açıkladı.
Konya Orman Bölge Müdürlüğü, Hadim Orman İşletme Müdürlüğü Hadim Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza (ATM) Şefliği tarafından sürdürülen ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
Amaç Sadece Ağaç Dikmek Değil
Yapılan açıklamada, ağaçlandırma faaliyetlerinin yalnızca görsel bir yeşillendirme çalışması olmadığı belirtilerek, projelerin bölgedeki su havzalarının korunması ve karbon tutma kapasitesinin artırılması amacıyla hayata geçirildiği ifade edildi.
İlk 3 Yıl Büyük Önem Taşıyor
Açıklamada, dikim sonrası ilk üç yıllık bakım sürecinin fidanların hayatta kalma oranını doğrudan etkilediği vurgulandı. Bu kapsamda ot alma, çapalama ve düzenli takip çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”