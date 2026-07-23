Konya Zafer Sanayi’de otomobil yangını paniğe neden oldu

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan Zafer Sanayi Sitesi'nde bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Vatandaşlar yangına müdahale etti

Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, yangına kendi imkanlarıyla müdahale ederek söndürdü.

Araçta maddi hasar oluştu

Yangın nedeniyle otomobilde maddi hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Otomobilde çıkan yangının nedeni henüz belirlenemezken, olayın çıkış sebebinin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.

(Berna Ata)