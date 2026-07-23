Konya’da zabıtaya motosiklet takviyesi! Denetimler daha hızlı yapılacak

Meram Belediyesi, zabıta hizmetlerinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Vatandaş odaklı hizmet anlayışını güçlendirmeye devam eden Meram Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü’nün filosunu motorize ekiplerle güçlendirdi.

Meram Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunma hedefi doğrultusunda Zabıta Müdürlüğü bünyesine kazandırdığı motorize ekiplerle hizmet kapasitesini güçlendiriyor.

İlçe genelinde denetim ve müdahale sürelerini önemli ölçüde kısaltacak motorize zabıta ekipleri, göreve başlamadan önce kapsamlı güvenli sürüş eğitimlerinden geçiriliyor.

Böylece hem hizmet kalitesinin artırılması hem de görev sırasında personelin ve vatandaşların güvenliğinin en üst seviyede korunması amaçlanıyor.

DAHA HIZLI MÜDAHALE, DAHA ETKİN DENETİM

Şehrin farklı noktalarında yaşanabilecek ihbarlara daha kısa sürede ulaşabilme, yoğun trafik koşullarından daha az etkilenme ve özellikle dar sokaklar ile araç erişiminin zor olduğu bölgelerde etkin görev yapabilme imkânı sağlayacak motorize ekipler, Meram Belediyesinin vatandaş odaklı hizmet anlayışına önemli katkı sunacak.

Yeni uygulamayla birlikte zabıta ekiplerinin sahadaki hareket kabiliyeti artarken, denetim faaliyetleri de daha planlı ve verimli şekilde yürütülmesi planlanıyor.

Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak motorize ekipler sayesinde denetimlerin daha sık ve etkili gerçekleştirilmesi ile sahadaki koordinasyonun güçlendirilmesi de hedefleniyor.

GÜVENLİ SÜRÜŞ EĞİTİMLERİ DE HİZMET KALİTESİNİN AYRILMAZ BİR PARÇASI

Motorize ekiplerin görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için gerçekleştirilen güvenli sürüş eğitimlerinde motosiklet hâkimiyeti, ani fren teknikleri, engelden kaçış manevraları, trafikte risk yönetimi, koruyucu ekipman kullanımı ve acil durum senaryoları uygulamalı olarak ele alınıyor.

Eğitimlerle personelin yalnızca sürüş becerilerinin geliştirilmesi değil, aynı zamanda trafikte güvenli hareket etme kültürünün pekiştirilmesi hedefleniyor.

Görev sırasında zamanla yarışan motorize zabıta ekipleri için güvenli sürüşün hayati önem taşıdığına dikkat çekilen eğitimlerde, hızlı ulaşmanın ancak doğru teknikler ve bilinçli sürüşle anlam kazandığı vurgulanıyor.

Böylece hem görev etkinliği artırılıyor hem de olası trafik riskleri en aza indiriliyor.

BAŞKAN KAVUŞ: "HEDEFİMİZ DAHA HIZLI VE GÜVENLİ HİZMET"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, vatandaşların taleplerine daha hızlı cevap verebilmek ve sahadaki hizmet kalitesini daha da yükseltmek amacıyla Zabıta Müdürlüğünü sürekli güçlendirdiklerini belirtti.

Motorize ekiplerin ilçenin dört bir yanında hizmetlerin daha etkin yürütülmesine önemli katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Kavuş; "Belediyecilikte hız kadar doğru ve güvenli hizmet de büyük önem taşıyor. Motorize zabıta ekiplerimiz sayesinde ilçemizin dört bir yanında vatandaşlarımızın taleplerine ve karşılaşılan olumsuzluklara çok daha kısa sürede müdahale edebileceğiz. Ancak bizim için hızın yanında güvenlik de vazgeçilmez bir önceliktir. Bu nedenle ekiplerimizin göreve başlamadan önce kapsamlı güvenli sürüş eğitimlerinden geçmesini son derece önemsiyoruz. İyi eğitim almış, bilinçli ve donanımlı personel hem kendi güvenliğini koruyacak hem de vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunacaktır." şeklinde konuştu.

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu