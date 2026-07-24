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Meclis’te sandalye sayısı değişti! İşte TBMM’de son durum

Meclis’te sandalye sayısı değişti! İşte TBMM’de son durum
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CHP'de bir dönem sona erdi.

Mutlak butlan kararı sonrası yönetim krizinin yaşandığı CHP'de Özgür Özel ve arkadaşları istifa etti.

Özel dahil 91 milletvekilinin imzasıyla Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesi hazırlandı.

Bu istifalarla birlikte Meclis'te sandalye dağılımı da değişti.

MECLİS'TE BÜYÜK DEĞİŞİM YAŞANDI

Özel ve ekibinin istifa dilekçeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Milletvekillerinin istifası Meclis Başkanlık Divanı incelemesi sonrası işleme konuldu.

İstifaların kabulüyle birlikte Meclis'teki sandalye dağılımında büyük bir değişim yaşandı.

İKİNCİ PARTİ YENİ PARTİ OLACAK

Meclis'te en fazla sandalye 277 milletvekili ile AK Parti'de bulunuyor.

AK Parti'yi takip eden CHP'nin 135 milletvekili bulunuyordu. Bu milletvekillerinden 91'inin istifasıyla bu sayı 44'e geriledi.

TBMM'nin internet sitesinde bağımsız milletvekillerinin sayısı 102 olarak görünüyor. Bu milletvekillerinin 91'i Yeni Parti'nin kurucu kadrosu arasında yer alıyor.

Kuruluş işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Meclis'te en fazla sandalyesi bulunan ikinci parti Yeni Parti olacak.

CHP BEŞİNCİ SIRAYA GERİLEYECEK

Yeni Parti'yi 56 milletvekili ile DEM Parti takip edecek. DEM Parti'nin ardından 46 milletvekili ile MHP gelirken, istifaların kabulüyle 44 milletvekiline gerileyecek olan CHP beşinci sırada yer alacak.

CHP'yi 29 milletvekili ile İYİ Parti takip edecek. Yeni Yol Partisi'nin ise 20 milletvekili bulunuyor.

TBMM'de 11 milletvekili ise bağımsız olarak yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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