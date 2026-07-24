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Düğünde havaya ateş açan 2 kişiye 23 bin lirayı aşkın ceza

Düğünde havaya ateş açan 2 kişiye 23 bin lirayı aşkın ceza
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde düğün konvoyunda havaya ateş açtıkları tespit edilen 2 kişiye toplam 23 bin 224 lira idari para cezası uygulanırken, ‘Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma’ suçundan adli işlem başlatıldı.
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Edinilen bilgilere göre, 19 Temmuz günü Büyükyanık Mahallesi'nde düğün konvoyunda 26 yaşındaki K.K.'nin ruhsatsız yivsiz av tüfeğiyle havaya ateş ettiği tespit edildi. Şahsa, 8 bin 195 lira idari para cezası uygulandı.

Aynı gün yine Büyükyanık Mahallesi'nde düzenlenen bir başka düğün konvoyunda ise S.A.'nın kuru sıkı tabancayla havaya ateş ettiği belirlendi. Şahsa, 15 bin 29 lira idari para cezası uygulanırken, Kaynarca Cumhuriyet Başsavcılığı'nca her iki şahsa ‘Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' suçundan adli işlem başlatıldı. Bu çerçevede iki şahsa toplam 23 bin 224 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA

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