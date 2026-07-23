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Yürek yakan görüntü! Uçurumdan düşerek telef olan ineğine sarılıp saatlerce ağladı

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Yürek yakan görüntü! Uçurumdan düşerek telef olan ineğine sarılıp saatlerce ağladı
Yüksekova ilçesinde ailesinin tek geçim kaynağı olan ineğin uçurumdan düşerek telef olması üzerine 7 çocuk annesi Ayni Özbek’in gözyaşı dökmesi görenlerin yüreğini dağladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 30 kilometre mesafedeki Yeniışık köyünde yaşayan Özbek Ailesi'nin binbir emekle büyüttüğü ve evlerinin adeta neşesi olan inek, otladığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 200 metreden uçuruma yuvarlandı.

İneğin telef olduğunu öğrenen 7 çocuk annesi Ayni Özbek, olayın yaşandığı sarp araziye koştu.

YANI BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ 

Yıllardır gözü gibi baktığı, ailesinin geçimini ve torunlarının sütünü sağladığı ineğinin telef olduğunu gören Özbek, gözyaşı dökerek uzun süre başından ayrılamadı.

"BAŞKA TUTUNACAK DALIMIZ YOK"

Yaşadığı derin üzüntüyü anlatan Ayni Özbek, sabah saatlerinde aldığı haberle adeta yıkıldığını dile getirdi. Ailesinin tek geçim kaynağını kaybetmenin çaresizliğini yaşadığını belirten Özbek, duygularını şu sözlerle aktardı:

"Sabah saatlerinde ineğimizin, o bizim tek dayanağımızın ölüm haberini aldığımda dünyam başıma yıkıldı. Dik dağlardan 200 metre yuvarlanıp can vermiş. Ailece büyük bir acı ve çaresizlik içindeyiz çünkü bizim ondan başka hiçbir tutunacak dalımız yoktu.

Haberi alır almaz düştüğü yere koştum. Şimdi onu burada böylesine çaresizce nasıl bırakıp gideceğimi bilmiyorum. Evlatlarım, oğlum hepimiz bu ineğin sütüyle, bereketiyle geçiniyorduk. Şimdi ne yapacağız? Çok mağduruz.”

"ANNEM SAATLERDİR OTURMUŞ AĞLIYOR"

Annesinin saatlerce telef olan hayvanın başında çaresizce gözyaşı döktüğünü söyleyen İshak Özbek, "İneğimiz her zamanki gibi sabahın erken saatlerinde otlamak için meraya çıkmıştı. Sanırım sabah saat 08.00 sularında o dik uçurumdan dengesini kaybedip düşmüş. Biz öğlen saatlerinde yanına vardığımızda karşılaştığımız manzara karşısında adeta donup kaldık.

Annem saatlerdir o soğuk kayalıkların üzerinde oturmuş, can dostunun başında durmaksızın ağlıyor. Bu inek sadece bir hayvan değildi, bizim evimizin rızkıydı. Şimdi küçücük çocuğumuzun içeceği bir damla süt bile kesildi. Tamamen çaresiz ve mağdur durumdayız." dedi.

 

Kaynak: İHA

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