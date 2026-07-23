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Arkadan çarptı saldırmak için araçtan indi! Sürücüye 337 bin TL ceza

Arkadan çarptı saldırmak için araçtan indi! Sürücüye 337 bin TL ceza
Kayseri’de panelvan aracıyla önünde ilerleyen otomobile arkadan çarpan ve kaza sonrası saldırı amacıyla araçtan inen sürücüye 337 bin 431 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından sosyal medya ihbarlarıyla ilgili çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, panelvan aracıyla önünde ilerleyen otomobile arkadan çarpan ve kaza sonrası saldırı amaçlı araçtan inen sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince toplamda 337 bin 431 TL idari para cezası yazıldı.

Araç trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine geçici süreliğine el konuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Öte yandan, bir aracın kurallara aykırı egzoz kullanarak, çevreye rahatsızlık vermesiyle ilgili ihbarı da değerlendiren ekipler aracı tespit etti. Araç sürücüsne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 6 bin 719 TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA

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