Ankara’da eğitim helikopteri düştü! Pilot Emekli Albay Yasaözden Bakkal hayatını kaybetti

Ankara Sincan’da eğitim helikopteri düştü. Boş bir tarlaya düşen helikopterde Pilot Emekli Albay Yasaözden Bakkal kazada hayatını kaybetti.

Ankara'da bir eğitim helikopteri düştü.

Olay Ankara-Eskişehir karayolunun Temelli mevkisinde yaşandı.

Boş bir araziye düşen helikopterde can kaybı olmazken iki pilot kazadan yaralı olarak kurtuldu.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Kazaya ilişkin açıklama yapan Ankara Valiliği, helikopterin eğitim için kullanıldığını açıkladı. Valilik kazadan yaralı olarak kurtulan iki kişiye ilk müdahalenin olay yerinde yapıldığını bildirdi.

Yaralılardan birinin ambulans ile diğerinin ise ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildiğini bilgisini paylaşan valilik, "Güvenlik tedbirleri alınarak olay yeri emniyet altına alınmıştır. Kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme ve araştırma çalışmaları ilgili kurumlarca sürdürülmektedir." açıklamasını yaptı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

BİR CAN KAYBI

Kazaya ilişkin acı haberi Adalet Bakanı Akın Gürlek verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Gürlek, Pilot Emekli Albay Yasaözden Bakkal'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

"Yaralanan Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'na acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerini kullanan Bakan Gürlek, kazayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir Cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

"BİR BÜTÜN OLARAK YERE ÇARPIYOR"

NTV Muhabiri Ahmet Örsoğlu, NTV canlı yayınında kazaya ilişkin bilgi verdi.

Kazanın eğitim uçuşu sırasında yaşandığını aktaran Örsoğlu, helikopterin ABD üretimi bir hava aracı olduğunu dile getirip şu bilgileri verdi:

"İki kişilik R44 tipi helikopterin sivil havacılık kurumu tarafından işletildiği bilgisi söz konusu. Kazanın neden yaşandığına dair henüz bir bilgi yok ancak inceleme başlatıldı.

Helikopter eğitim sırasında sert bir iniş gerçekleştiriyor ve olay yerinden gelen fotoğraflardan da anladığımız gibi helikopter bir bütün olarak yere çarpıyor."

R44 ÖZELLİKLERİ

ABD üretimi R44 tipi helikopter, toplam 4 kişilik oturma kapasitesine sahip ve saatte ortalama 200 km seyir hızına ulaşabiliyor.

Ekonomik işletme maliyeti ve geniş görüş açısı sunan tasarımı nedeniyle bu helikopterler genellikle pilot eğitimi, özel uçuşlar, turistik geziler ve havadan çekim-görüntüleme işlerinde tercih ediliyor.

Kaynak: İHA