Konya heyeti Bakan Bak ile şehrin gençlik ve spor yatırımlarını istişare etti
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekilleri Ziya Altunyaldız, Abdullah Ağralı, Mehmet Baykan, Selman Özboyacı, Latif Selvi, Mustafa Hakan Özer, Ünal Karaman, Hasan Ekici, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen’den oluşan heyet Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir araya geldi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı binasında gerçekleştirilen istişare toplantısında, Konya'nın gençlik ve spor alanındaki mevcut yatırımları ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında kapsamlı istişarelerde bulunuldu.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın her alanda olduğu gibi spor ve gençlik yatırımlarında da Türkiye'nin örnek şehirlerinden biri olması hedefiyle çalıştıklarını belirterek "Kıymetli İçişleri Bakanımızın öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanımızı Konya heyeti olarak ziyaret ederek şehrimizin spor altyapısını daha da güçlendirecek, gençlerimize yeni imkanlar sunacak projeleri değerlendirme fırsatı bulduk. Nazik ev sahipliği ve şehrimize gösterdikleri yakın ilgiden dolayı çok değerli Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Başkan Altay, Ankara'daki temasları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'i de ziyaret etti.
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