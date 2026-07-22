Facebook çöktü mü? 22 Temmuz’da Facebook’a neden girilmiyor?

22 Temmuz akşam saatlerinde çok sayıda Facebook kullanıcısı platforma erişimde sorun yaşadığını bildirdi. Bunun ardından "Facebook çöktü mü?" ve "Facebook'a neden girilmiyor?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Downdetector verilerinde de kısa süre içerisinde kullanıcı bildirimlerinde dikkat çeken bir artış görüldü.

Facebook'ta erişim sorunu mu yaşanıyor?

Downdetector'ın son 24 saate ait verilerine göre, Facebook için yapılan arıza bildirimleri günün büyük bölümünde normal seviyelerde seyretti. Ancak belirli saatlerde kullanıcı şikayetlerinde kısa süreli yükselişler kaydedildi.

Grafikte yer alan verilere göre bazı kullanıcılar platforma erişim konusunda sorun yaşadı. Buna karşın Facebook tarafından küresel çapta bir hizmet kesintisine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Facebook'a neden girilmiyor?

Sosyal medya platformlarında paylaşım yapan bazı kullanıcılar, Facebook'ta sayfaların yüklenmediğini, haber akışının yenilenmediğini ve oturum açma sırasında çeşitli hatalarla karşılaştıklarını ifade etti.

Downdetector'da görülen ani bildirim artışı, belirli bir zaman diliminde erişim sorunu yaşayan kullanıcı sayısının yükseldiğini gösteriyor. Ancak şikayetlerin kısa süre içinde yeniden azalması, yaşanan durumun kalıcı bir sistem arızasından çok geçici bir teknik aksaklık olabileceğine işaret ediyor.

Downdetector verileri ne söylüyor?

Son 24 saatlik rapora göre, Facebook'a ilişkin kullanıcı bildirimleri günün büyük bölümünde olağan seviyelerde kaldı. Zaman zaman yaşanan artışların ardından şikayet sayılarının yeniden düşmesi, platformdaki hizmetlerin büyük ölçüde normale dönmüş olabileceğini gösteriyor.

Bununla birlikte bazı bölgelerde veya bazı internet servis sağlayıcılarını kullanan kişilerde erişim sorunlarının devam ediyor olabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi