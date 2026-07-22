GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
47,262 TL
EURO
53,908 TL
STERLİN
63,378 TL
GRAM
6.281 TL
ÇEYREK
10.322 TL
YARIM
20.581 TL
CUMHURİYET
40.754 TL
BİLİM VE TEKNOLOJİ Haberleri

Facebook çöktü mü? 22 Temmuz’da Facebook’a neden girilmiyor?

Facebook çöktü mü? 22 Temmuz’da Facebook’a neden girilmiyor?

22 Temmuz akşam saatlerinde çok sayıda Facebook kullanıcısı platforma erişimde sorun yaşadığını bildirdi. Bunun ardından "Facebook çöktü mü?" ve "Facebook'a neden girilmiyor?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Downdetector verilerinde de kısa süre içerisinde kullanıcı bildirimlerinde dikkat çeken bir artış görüldü.

Facebook'ta erişim sorunu mu yaşanıyor?

Downdetector'ın son 24 saate ait verilerine göre, Facebook için yapılan arıza bildirimleri günün büyük bölümünde normal seviyelerde seyretti. Ancak belirli saatlerde kullanıcı şikayetlerinde kısa süreli yükselişler kaydedildi.

Grafikte yer alan verilere göre bazı kullanıcılar platforma erişim konusunda sorun yaşadı. Buna karşın Facebook tarafından küresel çapta bir hizmet kesintisine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Facebook'a neden girilmiyor?

Sosyal medya platformlarında paylaşım yapan bazı kullanıcılar, Facebook'ta sayfaların yüklenmediğini, haber akışının yenilenmediğini ve oturum açma sırasında çeşitli hatalarla karşılaştıklarını ifade etti.

Downdetector'da görülen ani bildirim artışı, belirli bir zaman diliminde erişim sorunu yaşayan kullanıcı sayısının yükseldiğini gösteriyor. Ancak şikayetlerin kısa süre içinde yeniden azalması, yaşanan durumun kalıcı bir sistem arızasından çok geçici bir teknik aksaklık olabileceğine işaret ediyor.

Downdetector verileri ne söylüyor?

Son 24 saatlik rapora göre, Facebook'a ilişkin kullanıcı bildirimleri günün büyük bölümünde olağan seviyelerde kaldı. Zaman zaman yaşanan artışların ardından şikayet sayılarının yeniden düşmesi, platformdaki hizmetlerin büyük ölçüde normale dönmüş olabileceğini gösteriyor.

Bununla birlikte bazı bölgelerde veya bazı internet servis sağlayıcılarını kullanan kişilerde erişim sorunlarının devam ediyor olabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER