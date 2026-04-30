YouTube Shorts’ta yapay zeka dönemi

Sosyal medya dünyasında rekabet kızışırken Google, içerik üreticilerini heyecanlandıracak yeni bir hamleyle YouTube Shorts platformuna yapay zeka destekli avatarları getiriyor. Artık kullanıcılar kamera karşısına geçmeye gerek duymadan kendi dijital kopyalarını oluşturup videolarını bu avatarlar aracılığıyla seslendirebilecekler.

Yeni nesil yapay zeka teknolojisiyle desteklenen bu özellik, sadece basit bir görsel oluşturmanın çok ötesine geçiyor. İçerik üreticileri, kendi yüz hatlarını ve ses tonlarını temel alan dijital ikizlerini oluşturarak, metinden videoya dönüştürme araçları sayesinde dakikalar içinde profesyonel görünümlü Shorts videoları hazırlayabilecek. Bu sayede hazırlık süreci, ışık kurulumu veya çekim stresi gibi engeller ortadan kalkarken, üreticilerin çok daha hızlı ve düzenli bir şekilde içerik paylaşmasının önü açılıyor.

Google bu teknolojiyi sunarken etik değerleri de göz ardı etmiyor. Videolarda kullanılan avatarların yapay zeka tarafından üretildiğine dair net ibareler yer alacak ve içeriklerin orijinalliği korunacak. Özellikle her an çekim yapma imkanı bulamayan ama takipçileriyle etkileşimi koparmak istemeyen fenomenler için bu özellik, içerik üretiminde yeni bir standart belirlemeye aday görünüyor.

