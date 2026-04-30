YouTube Shorts’ta yapay zeka dönemi

Sosyal medya dünyasında rekabet kızışırken Google, içerik üreticilerini heyecanlandıracak yeni bir hamleyle YouTube Shorts platformuna yapay zeka destekli avatarları getiriyor. Artık kullanıcılar kamera karşısına geçmeye gerek duymadan kendi dijital kopyalarını oluşturup videolarını bu avatarlar aracılığıyla seslendirebilecekler.
Yeni nesil yapay zeka teknolojisiyle desteklenen bu özellik, sadece basit bir görsel oluşturmanın çok ötesine geçiyor. İçerik üreticileri, kendi yüz hatlarını ve ses tonlarını temel alan dijital ikizlerini oluşturarak, metinden videoya dönüştürme araçları sayesinde dakikalar içinde profesyonel görünümlü Shorts videoları hazırlayabilecek. Bu sayede hazırlık süreci, ışık kurulumu veya çekim stresi gibi engeller ortadan kalkarken, üreticilerin çok daha hızlı ve düzenli bir şekilde içerik paylaşmasının önü açılıyor.
Google bu teknolojiyi sunarken etik değerleri de göz ardı etmiyor. Videolarda kullanılan avatarların yapay zeka tarafından üretildiğine dair net ibareler yer alacak ve içeriklerin orijinalliği korunacak. Özellikle her an çekim yapma imkanı bulamayan ama takipçileriyle etkileşimi koparmak istemeyen fenomenler için bu özellik, içerik üretiminde yeni bir standart belirlemeye aday görünüyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”