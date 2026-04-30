Teknoloji dünyasında kıtlık yıllarca sürebilir

Dünya genelinde teknoloji sektörünü yakından ilgilendiren RAM krizi derinleşiyor. Uzmanlara göre bilgisayar ve akıllı cihazların temel bileşenlerinden biri olan belleklerdeki arz sıkıntısı kısa vadede çözülecek gibi görünmüyor.
Sektör verilerine göre üreticiler kapasite artırma çalışmalarını sürdürse de, küresel talebin ancak yarısından biraz fazlası karşılanabilecek. Bu durum, önümüzdeki yıllarda elektronik ürünlerde fiyat artışlarını ve tedarik sorunlarını beraberinde getirecek gibi görünüyor. Bellek üretiminde başı çeken şirketlerin yeni fabrika yatırımları ise sorunu hemen çözmeye yetmeyecek. Yeni tesislerin büyük bölümünün birkaç yıl içinde devreye girmesi beklenirken, uzmanlar bu sürecin gecikmesinin piyasadaki baskıyı artıracağını belirtiyor.
Öte yandan sektör temsilcileri, krizin arkasındaki en büyük nedenin yapay zekâ alanındaki hızlı büyüme olduğuna dikkat çekiyor. Dev veri merkezlerinin artan bellek ihtiyacı, üreticileri daha kârlı olan bu alana yönlendirirken, tüketici elektroniği tarafında ciddi bir daralma yaşanıyor.
Bazı sektör yöneticileri ise daha karamsar. Mevcut gidişatın değişmemesi halinde RAM sıkıntısının bu on yılın sonuna kadar sürebileceği ifade ediliyor.
Uzmanlara göre bu tablo, sadece bilgisayar ve telefonları değil; otomotivden oyun konsollarına kadar birçok sektörü doğrudan etkileyecek. Teknoloji kullanıcılarını ise daha pahalı ve daha zor bulunan cihazlar bekliyor.
