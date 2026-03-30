Telefonunuz 5G uyumlu mu, nasıl anlaşılır?

Türkiye, 1 Nisan 2026 itibarıyla yeni nesil mobil iletişim teknolojisi 5G ile tanışmaya hazırlanıyor. Ancak birçok kişi cep telefonunun 5G ile uyumlu olup olmadığını merak ediyor. Peki, telefonun 5G uyumlu mu nasıl anlaşılır? 5G uyumlu telefonlar hangileri?

Türkiye, mobil iletişimde yeni bir döneme giriyor. 1 Nisan itibarıyla 81 ilde kademeli olarak devreye alınacak 5G teknolojisiyle birlikte internet hızları ve bağlantı kapasitesinde önemli bir artış yaşanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 31 Mart'ta, Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle Türkiye'nin 5G'ye geçişi resmen ilan edilecek. Yeni nesil bağlantı teknolojisinden yararlanmak isteyen kullanıcıların ise 5G uyumlu cihaz ve SIM kartlara sahip olması gerekiyor. Peki hangi telefonlar 5G destekliyor ve bu hizmetten faydalanmak için hangi adımlar izlenmeli? İşte merak edilenler… 5G UYUMLULUĞU NASIL KONTROL EDİLİR? Android ve iOS cihazlarda "Ayarlar” menüsünden "Hücresel” ya da "Mobil Ağlar” bölümüne girilerek bağlantı seçenekleri kontrol ediliyor. Bu alanda LTE veya 4,5G yerine 5G seçeneğinin bulunması, cihazın uyumlu olduğunu gösteriyor. Genel olarak Apple tarafında iPhone 12 ve sonrası modellerin, Samsung cephesinde ise Galaxy S21 ve sonrası cihazların 5G uyumlu olduğu biliniyor. Bunun yanı sıra kullanıcılar, operatörlerin resmi internet siteleri üzerinden de cihazlarının uyumluluğunu sorgulayabiliyor. 5G UYUMLU TELEFONLAR iPhone 12 Serisi: iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max iPhone 13 Serisi: iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max iPhone 14 Serisi: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max iPhone 15 Serisi: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max iPhone 16 Serisi (En Yeni): Tüm iPhone 16 modelleri iPhone SE (3. Nesil ve Sonrası): Yenilenen iPhone SE modelleri Galaxy S Serisi (Amiral Gemisi): Galaxy S21, S22, S23, S24 Serisi ve S25 Serisi'nin tüm Ultra, Plus ve standart modelleri Galaxy Z Serisi (Katlanabilir): Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3, Z Fold 4, Z Flip 4, Z Fold 5 ve Z Flip 5 Galaxy A ve M Serisi (Orta Segment): Model isminin sonunda "5G" ibaresi bulunan çoğu cihaz Xiaomi Ana Seri: Xiaomi 12, 13 ve 14 Serileri (Pro ve Ultra modeller dahil). Redmi Note Serisi: Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro+ 5G gibi model adında 5G ibaresi olan üst düzey Note cihazları. POCO Serisi: POCO F Serisi (F5, F6 vb.) ve POCO X Serisinin yeni nesil 5G destekli modelleri. Huawei: P40 ve Mate 40 Serisi gibi eski amiral gemisi modeller OPPO / Vivo / Honor / Realme: 2-3 yıl içinde piyasaya sürdüğü, özellikle orta-üst ve amiral gemisi segmentindeki tüm modelleri Kaynak: Haber Merkezi

