GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,476 TL
EURO
52,949 TL
STERLİN
60,888 TL
GRAM
6.663 TL
ÇEYREK
10.949 TL
YARIM
21.698 TL
CUMHURİYET
43.130 TL
KONYA Haberleri

YAKLAŞIK 1 TON! Konya’dan usulsüz taşınırken tespit edildi: Otogarda imha edildi

- Güncelleme Tarihi:

YAKLAŞIK 1 TON! Konya’dan usulsüz taşınırken tespit edildi: Otogarda imha edildi
Konya’nın Ereğli ilçesinden Antalya’ya şehirlerarası yolcu otobüsüyle getirildiği belirlenen ve uygun şartlarda taşınmadığı tespit edilen yaklaşık 1 ton yoğurda el konularak imha edildi.

Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yürütülen denetimler sırasında, otobüs bagajında koliler içerisinde taşınan yoğurtlar ekiplerin dikkatini çekti.

Soğuk zincir kurallarına aykırı şekilde taşındığı değerlendirilen ürünler, Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince kontrol altına alındı.

Yapılan incelemede ürünlerin uygun muhafaza şartlarında taşınmadığı belirlenirken, durum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Yetkililerin değerlendirmesi sonrası halk sağlığı açısından risk oluşturabileceği tespit edilen yoğurtlar, terminal alanında kontrollü şekilde imha edildi. Usule aykırı taşıma yapan firmaya 5996 Sayılı Kanun'a göre cezai işlem uygulandı.

"Soğuk zinciri bozulan gıdalara izin vermiyoruz"

Otogar Zabıta Amiri Mustafa Kaya, usulsüz taşınan gıdalara yönelik denetimlerin titizlikle sürdüğünü belirterek, "Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde güvenlik görevlilerimizin dikkati üzerine otobüs bagajında koliler içerisinde taşınan yoğurtları tespit ettik. Ürünlerin uygun şartlarda taşınmadığını değerlendirerek kontrol sürecini başlattık. Sahibi geldiğinde el koyma işlemini gerçekleştirdik ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdik. Yapılan incelemede soğuk zincirin bozulduğu belirlendi. Bunun üzerine ürünler terminal alanında kontrollü şekilde imha edildi. Et, balık, süt ve süt ürünleri gibi soğuk zincir gerektiren gıdalarla ilgili denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Halk sağlığını riske atabilecek hiçbir uygulamaya müsaade etmiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER