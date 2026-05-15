Konya’nın kırmızılı kadını! Sultan abladan güzel haber geldi

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Her gün 48 numaralı otobüsle şehir merkezine gelen ve Konyalıların "Kırmızılı Kadın” olarak tanıdığı Sultan Özcan, son günlerde yeniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede müşahede altına alınan Özcan'ın sağlık durumu takip edildi. 

TABURCU EDİLDİ 

Yapılan kontrollerin ardından Sultan Özcan'ın ikindi saatleri civarında taburcu edildiği öğrenildi. Yakınları tarafından yapılan açıklamada, "Sultan ablam şükür ikindi üzeri taburcu olmuş. Biraz istirahat etse iyileşecek lakin duramıyor, çarşı pazarı ve Konya sokaklarını gezmeyi çok seviyor. Yaşlandığı için yürürken halsiz düşebiliyor. Bu yüzden zaman zaman baygınlık geçirip hastaneye kaldırılıyor.” ifadeleri kullanıldı.

TEKERLEKLİ SANDALYE İSTEMİYOR 

Açıklamada ayrıca, Sultan Özcan'ın beslenmesine dikkat etmediği için zaman zaman halsizlik yaşadığı, bu durumun da rahatsızlıklarına etki ettiği belirtildi. Yakınları, kendisine tekerlekli sandalye tahsis ettiklerini ancak Özcan'ın bunu kullanmak istemediğini ifade etti. Ailesi, daha düzenli beslenme ve dinlenme ile sağlık durumunun daha iyi olacağını umduklarını söyledi.

(Meltem Aslan)

