Konya’ya yeni gelen müdür denetimde! Çalışmalar hakkında bilgi aldı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç'un Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerini ziyaret ederek denetimlerde bulunduğu bildirildi.
TRAFİK GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI MASAYA YATIRILDI
Ziyaret sırasında trafik güvenliği kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan İl Emniyet Müdürü Koç'un, sahadaki uygulamalar ve denetim süreçleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.
PERSONELE TEŞEKKÜR VE BAŞARI MESAJI
7 gün 24 saat görev yapan personele teşekkür eden Necmettin Koç, özverili çalışmalarından dolayı emniyet personeline başarı dileklerini iletti. Paylaşımda, trafik güvenliği için sürdürülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
NECMETTİN KOÇ KONYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ OLARAK ATANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 29 Nisan 2026 tarihli atama kararıyla, tecrübeli emniyet yöneticisi Necmettin Koç, Konya İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.
Atama kararı kapsamında Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek Ankara İl Emniyet Müdürü olarak atanırken, Konya İl Emniyet Müdürlüğü görevine ise Yozgat İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç getirildi.
(Meltem Aslan)