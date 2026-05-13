Konya dahil 10 ildeki dolandırıcılık operasyonu! Yeni şüpheliler yakalandı!

Konya dahil 10 ilde düzenlenen ve 6 şüphelinin tutuklandığı dolandırıcılık operasyonunda ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

10 ilde eş zamanlı operasyon

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Keban İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden borsa yatırım reklamı aracılığıyla bir şahsın, 1 milyon 700 bin lira dolandırılması üzerine şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu Antalya, Ankara, Burdur, Gaziantep, Kırklareli, Karabük, Konya, Hatay, Manisa ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 10 şüphelinden 1'i serbest bırakılırken 3'üne adli kontrol kararı verildi ve 6'sı tutuklandı.

Dolandırıcılık operasyonunda ikinci dalga

Şüphelilerin alınan ifadeleri ve genişletilen soruşturma neticesinde, dosyaya 8 yeni şüpheli daha eklendi. 8 adrese yönelik, 12 Mayıs 2026 tarihinde eş zamanlı ikinci dalga operasyon yapıldı. Operasyonda 5 şüpheli daha gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından asliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken 4'üne ise adli kontrol kararı ve yurt dışı yasağı kararı verildi.
Öte yandan mağdurun zararı olan 1 milyon 700 bin liranın şüpheliler tarafından karşılandığı bildirildi.

Kaynak: İHA

