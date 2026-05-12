- Güncelleme Tarihi:

Konya’da elektrik işçileri göçük altında kaldı!

Konya'nın Karatay ilçesi Adana Çevre Yolu Kavşağı'nda yürütülen elektrik çalışması sırasında göçük meydana geldi. Olayda işçiler toprak altında kaldı.

İlk belirlemelere göre 1 işçi göçük altından kurtarılırken, 1 kişinin ise toprak altında kaldığı bildirildi.

İkinci işçi de kurtarıldı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu göçük altında kalan diğer işçi de yaralı olarak kurtarıldı.

Yaralı iki işçi ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı işçilerin kimliği belli oldu

Öte yandan göçükte yaralanan işçilerin Cebrail Aydın ve Celal Aydın isimli kardeşlerin olduğu öğrenildi

 

Kaynak: Haber Merkezi

