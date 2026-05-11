Meteoroloji Konya’ya saat verdi! Kuvvetli geliyor

Konyalılar dikkat! Bu saat aralığında çok kuvvetli gelecek. Meteoroloji az önce duyurdu. Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İşte Konya hava durumu

Meteoroloji yetkilileri, Konya'da önemli bir hava durumu uyarısında bulundu. Şehir genelinde etkili olması beklenen çok kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle vatandaşlar dikkatli olmalı. Özellikle şiddetli yağışların yerel sel ve su baskınlarına yol açabileceği belirtiliyor. Konya yakınında 5 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? İşte Konya hava durumu

Konya'da bu saat aralığına dikkat!

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, sağanak yağışların 11 Mayıs Pazartesi (bugün) sabah saat 12.00'de başlayacak ve 18.00'e kadar devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, yağışlar nedeniyle oluşabilecek ulaşım aksamalarına karşı sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini de hatırlattı.

Gök gürültülü sağanak geliyor!

Meteoroloji, tarım ve ulaşımda aksama yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını tavsiye etti. Vatandaşların yağış süresince mümkün oldukça kapalı alanlarda kalması, açık alanlarda yıldırım riskine karşı tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Konya'nın 20 ilçesinde etkili olacak!

Konya'nın Akşehir, Altınekin, Çeltik, Cihanbeyli, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Ereğli, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karatay, Kulu, Meram, Sarayönü, Selçuklu, Seydişehir, Tuzlukçu ve Yunak ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°.

Yarın için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°.

Çarşamba Konya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 23°.

Kaynak: Haber Merkezi

