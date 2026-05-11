İl içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? İl içi yer değiştirme sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Başvurularını yapan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı. Peki, il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? İl içi yer değiştirme sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? İşte detaylar...

2026 yılı il içi yer değiştirme süreci kapsamında, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeden kadroya geçen öğretmenler başvurularını 4–7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiler. Sürecin tamamlanmasının ardından sonuç tarihi merak konusu oldu. Peki, il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? İl içi yer değiştirme sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? İşte detaylar...

İL İÇİ ATAMA SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU

2026 yılı yer değiştirme takvimine göre il içi atama sonuçlarının 11 Mayıs 2026 tarihinde ilan edileceği açıklandı. Sonuçlarla birlikte sıra kayıtlarının da sisteme işleneceği bildirildi.

Ataması gerçekleşen öğretmenler için ilk tebligat ve ilişik kesme işlemleri 26 Haziran 2026 tarihinde yapılacak. Boş kalan kadrolar için ise sıra işletme sürecine girecek. Bu kapsamda ilk tur atamalar 3 Temmuz'da gerçekleştirilecek, ilişik kesme işlemleri 6 Temmuz'da tamamlanacak.

Sürecin son aşamasında ikinci tur sıra çalıştırma ve atama işlemlerinin 13 Ağustos'ta sonuçlandırılacağı, hak kazanan öğretmenlerin 14 Ağustos 2026 itibarıyla işlemlerini tamamlayacağı belirtildi.

SIRA SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

İl içi yer değişikliği kapsamında tercihlerine yerleşemeyen öğretmenler, talep etmeleri halinde ilk iki tercihindeki okullar için hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınacak. Puan eşitliği durumunda ise hizmet süresi ve göreve başlama tarihi dikkate alınacak. Eşitliğin devam etmesi halinde ise atama bilgisayar kurası ile belirlenecek.

Kaynak: Haber Merkezi

