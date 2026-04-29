Karapınar’da bilim fuarı kapıları açtı

​Konya’nın Karapınar ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezince düzenlenen 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’nda öğrenciler projelerini sergiledi.

Karatay Bilim ve Sanat Merkezi tarafından düzenlenen bilim fuarı, ilçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla kapılarını açtı. Öğrencilerin hazırladığı projeler büyük ilgi gördü. Fuar alanında kurulan stantlarda öğrenciler projelerini ziyaretçilere anlatarak hem bilgi verdi hem de soruları yanıtladı.

Proje yürütücüsü Yunus Emre Dağ, "Karapınar Bilim ve Sanat Merkezi olarak bu yıl 12. dönem 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nı gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz bilişim, fen ve teknoloji, teknoloji tasarım, derslerinde öğrendikleri alanlardan tasarımlarını gerçekleştirdi. Amacımız öğrencilerimizin hem el becerilerini hem de sunum becerilerini geliştirmektir" dedi.

Kaynak: İHA