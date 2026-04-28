KMÜ ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında, bilimsel, eğitsel ve yönetsel alanlarda iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan önemli bir protokol imzalandı.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ile Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ'ın imzasıyla ve üç yıl boyunca geçerli olacak anlaşma kapsamında, iki üniversite arasındaki akademik ve kültürel etkileşimin artırılması hedefleniyor.

Protokol doğrultusunda, ortak araştırma projelerinin hayata geçirilmesi, teknik gezilerin düzenlenmesi ile kültür, sanat ve spor alanlarında birlikte çalışmalar yürütülmesi planlanıyor. Bunun yanı sıra öğrenci ve akademik personel arasındaki etkileşimi güçlendirecek çeşitli programların uygulanması planlanıyor.

İmzalanan protokol kapsamında ayrıca eğitim programlarında ortak çalışmalar yapılması, akademik personel arasında karşılıklı ziyaretlerin gerçekleştirilmesi ve bilgi ile kaynak paylaşımını destekleyen platformların oluşturulması planlanıyor. Ayrıca eğitim materyalleri, kütüphane kaynakları ve akademik içeriklere erişimin kolaylaştırılması amacıyla teknolojik altyapının geliştirilmesi de planlar arasında yer alıyor.

KMÜ ve Yakın Doğu Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği öğrencilerin karşılıklı olarak eğitim programlarına katılımını teşvik etmeyi, akademik personelin yer aldığı ortak projelere destek vermeyi ve staj ile eğitim imkânlarını artırmayı amaçlıyor. Ayrıca düzenlenecek etkinliklerle iki kurum arasında sürekli iletişim ve koordinasyonun sağlanması hedefleniyor.

(Bekir Turan)