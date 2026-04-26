Konya’ya 3 katlı kavşak geliyor!

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı ikinci etap çalışmaları kapsamında inşası süren Otogar kavşağında incelemelerde bulundu. Başkan Altay, “Halil Ürün Caddesi’nden Sadık Ahmet Caddesi’ne geçişlerde karayolunu ve raylı sistemi üste alacak bir köprülü kavşak çalışması yürütüyoruz. Tamamlandığında üç katta kavşağı olan bir yapıya kavuşmuş olacağız. Şu anda ağırlıklı bir şekilde Aslım Caddesi kavşağında ve Otogar kavşağında çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İnşallah tamamlandığında Stadyum’dan Şehir Hastanesi’ne kadar şehrimiz 21.1 kilometrelik yeni bir raylı sistemi hattına kavuşmuş olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu’na, Altyapı Genel Müdürümüz Sayın Yalçın Eygün Bey’e teşekkür ediyorum” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı ikinci etabı kapsamında şehre kazandırılacak Otogar kavşağının yapım çalışmaları son sürat devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, inşası süren Otogar kavşağında incelemelerde bulunarak son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Konya tarihine geçecek önemli altyapı ve ulaşım yatırımları gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Altay, şehir trafiğinin en yoğun olduğu alanlardan birine de üst geçit kazandırmak için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.

"TAMAMLANDIĞINDA ÜÇ KOTTA KAVŞAĞI OLAN BİR YAPIYA KAVUŞMUŞ OLACAĞIZ”

Başkan Altay, "Halil Ürün Caddesi'nden Sadık Ahmet Caddesi'ne geçişlerde karayolunu ve raylı sistemi üste alacak bir köprülü kavşak çalışması yürütüyoruz. Tamamlandığında üç kotta kavşağı olan bir yapıya kavuşmuş olacağız. Hem eksi kottan İstanbul yolu devam edecek hem zeminde otogar istikametine gelenler devam ederken üst kattan da hem raylı sistemimiz hem taşıtlarımız geçmiş olacak. Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay Hattı kapsamında 10 kilometrelik kısmını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız, Altyapı Genel Müdürlüğümüz yürütüyor. Kalan 11.1 kilometrelik kısmını da biz yürütüyoruz. Şu anda ağırlıklı bir şekilde Aslım Caddesi kavşağında ve Otogar kavşağında çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İnşallah tamamlandığında Stadyum'dan Şehir Hastanesi'ne kadar şehrimiz 21.1 kilometrelik yeni bir raylı sistemi hattına kavuşmuş olacak” ifadelerini kullandı.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDÜLKADİR URALOĞLU'NA TEŞEKKÜR ETTİ

Trafiğe en az rahatsızlık vermek için gerekli yan yol düzenlemelerini yaparak bu çalışmaları yürüttüklerini vurgulayan Başkan Altay, "İnşaatın en kısa sürede tamamlanması için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Tamamlandığında şehrimiz yeni 21.1 kilometrelik bir raylı sistem hattına kavuşmuş olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu'na, Altyapı Genel Müdürümüz Sayın Yalçın Eygün Bey'e ve çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Konya'nın tarihine geçecek bu yatırımlar için gece gündüz demeden gayret ediyoruz. Şehrimize hayırlı, mübarek olsun” diye konuştu.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

