Konya Emniyeti’nin acı kaybı! Polis memuru hayatını kaybetti

Konya İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Zehra Meral, görev başında geçirdiği hastalık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Görev sırasında geçirdiği hastalık nedeniyle bir süredir hastanede tedavi altında bulunan polis memuru Zehra Meral, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Konya'da görev yapıyordu
Konya İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan Polis Memuru Zehra Meral için Yazır Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Geçirdiği hastalık nedeniyle bir süredir tedavi gören Meral, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Protokol ve vatandaşlar latıldı
Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan Polis Memuru Zehra Meral için düzenlenen törene İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende duygusal anlar yaşanırken, merhumenin görev arkadaşları ve sevenleri son görevlerini yerine getirdi.
Memleketi Denizli'ye uğurlandı
Cenaze töreninin ardından Polis Memuru Zehra Meral'in naaşı, defnedilmek üzere memleketi Denizli'ye uğurlandı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileriz. Mekânı cennet, ruhu şâd olsun.” ifadelerine yer verildi.
