Konya’ya 1 saat uzaklıkta! Binlerce kişi buraya akın ediyor

- Güncelleme Tarihi:

Konya’ya 1 saat uzaklıkta! Binlerce kişi buraya akın ediyor
Konya’ya 1 saat uzaklıkta olan Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesine bağlı Kızılkuyu köyünde 50 dekarlık alanda ekimi yapılan lale tarlası, kapılarını ziyaretçilere açtı. Türkiye’nin en büyük lale üretim alanı olma özelliğini taşıyan bölgeyi, ilk 2 günde 30 bin kişi ziyaret etti.

Yurt içindeki park ve bahçeleri süsleyen laleler, doğa tutkunları ve fotoğraf meraklılarının ilgi odağı olmaya devam ediyor. Karaman Valisi Hayrettin Çiçek ve il protokolü, lale tarlasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve tesis yetkililerinden üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Festival havasının hakim olduğu alanda üniversite öğrencileri ve esnaflar kurdukları stantlarda çiçekten taçlar ve çeşitli hediyelik eşyaların satışını gerçekleştiriyor.

"6 günde 200 bin ziyaretçi bekliyoruz"

Lale üretim tesisinin sorumlusu Yavuz Selim Ateş, bu yıl 50 dekar alanda yaklaşık 15 milyon adet çiçek soğanı üretimi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Arazilerimizi ücretsiz bir şekilde ziyarete açtık. 2026 yılında da geleneği bozmadık. İlk hafta sonu yoğun yağışa rağmen 30 binden fazla ziyaretçi ağırladık. Bu ayın 26'sına kadar toplamda 200 binden fazla ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu rakamlar bölgenin turizm ve ekonomi potansiyelini net bir şekilde ortaya koyuyor" dedi.

"Üretimin yüzde 95'ini yerli olarak sağlıyoruz"

Türkiye'deki park ve bahçelere dikilen lale soğanlarının yaklaşık yüzde 95'ini yerli imkanlarla üretip pazarladıklarını ifade eden Ateş, ihracat ağını da genişlettiklerini vurguladı. Ateş, "Başta ABD olmak üzere Hollanda, Almanya, Rusya ve Azerbaycan gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. Yeni pazarımız olarak Kanada'yı da listemize ekledik. 2027 yılında üretim alanlarımızı 3 katına çıkarmayı planlıyoruz. Mevcut depomuzun kapasitesini artırmak için yeni bir deponun temelini atıyoruz ve yeni seralar kuruyoruz. Tamamen ihracat odaklı bir modele geçmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Lale tarlasını gezmeye gelen vatandaşlar ise sunulan görsel şölenden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, rengarenk çiçekler arasında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İHA

