Kendilerini komiser olarak tanıtıp 1 milyon TL dolandırdılar!

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yaşayan İ.İ., mart ayında telefonla arayarak kendisini komiser olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldı. Yaklaşık 1 milyon TL'lik bilezik, altın ve nakit para dolu çantayı şahsa teslim eden vatandaş, dolandırıldığını anlayınca şikâyette bulundu.
Şüphelileri takibe alan Sivas İl Jandarma Komutanlığı JASAT birimleri, şüphelilerin Şanlıurfa'da yaşadığını tespit etti. Düzenlenen operasyon sonucu ikametinde yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
