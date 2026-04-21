SOLOTÜRK Antalya’da 23 Nisan için gösteri uçuşu yapacak
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Antalya’da gösteri uçuşu gerçekleştirecek.
Antalya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, gün boyu sürecek etkinliklerle kutlanacak. Bu kapsamda SOLOTÜRK F-16 gösteri ekibi de 23 Nisan Perşembe günü saat 17.00'de Konyaaltı Sahili semalarında gösteri yapacak.
Gösteri Olbia Meydanında gerçekleşecek
Antalya Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenecek gösteri, Olbia Meydanı önünde gerçekleşecek. Türk Silahlı Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, sergileyeceği akrobatik gösterilerle izleyenlere unutulmaz deneyim sunacak.
Çelenk sunma töreni, çocukların temsili olarak makamları devralması ve çeşitli gösterilerin yapılacağı programda, Beach Park'ta 10 farklı ülkeden çocuklar kendi ülkelerine ait dansları sergileyecek.
