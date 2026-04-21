Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı yapacak! İşte başvuru süreci ve şartlar

Adalet Bakanlığı tarafından yapılacağı duyurulan personel alımı, kamuya girmek isteyen binlerce vatandaş tarafından merak konusu oldu. Açıklamanın ardından adaylar, başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve alım şartlarına ilişkin detayları araştırmaya başladı. Adalet Bakanlığı kadrosunda görev almak isteyen vatandaşlar, sürecin ne zaman başlayacağını ve hangi şartların aranacağını merak ediyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler? İşte detaylar…

Adalet Bakanlığı kaç kişi alacak?

Adalet Bakanlığı, 2026 yılı içerisinde 15 bin personel alımı yapacağını duyurdu. Adliyeler ile ceza infaz kurumlarında istihdam edilmesi planlanan kadrolara ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek alımlara dair detayların ve başvuru sürecine ilişkin duyuruların nisan ayı içerisinde açıklanmasının beklendiği ifade ediliyor.

Başvurular ne zaman başlayacak?

Adalet Bakanlığı tarafından resmi ilan yayımlandığında başvuru şartları, başvuru tarihleri ve kadro dağılımı netlik kazanacak. Merkez teşkilatı, adliyeler ve özellikle ceza infaz kurumlarındaki personel ihtiyacını karşılamayı hedefleyen alımın, geniş bir meslek grubunu kapsaması bekleniyor.

Açılması öngörülen kadrolar ise şu şekilde:

İnfaz ve Koruma Memuru (İKM)

Zabıt Katibi ve Ceza İnfaz Kurumu Katibi (Büro Personeli)

Mübaşir

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Teknisyen ve Tekniker

Hemşire ve Sağlık Teknikeri

Psikolog ve Sosyal Çalışmacı

Mühendis ve İstatistikçi

İşaret Dili Tercümanı

Destek Personeli (Aşçı, şoför, hizmetli ve kaloriferci)

Kaynak: Haber Merkezi

