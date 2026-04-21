Tuncay Sonel tutuklandı mı? Eski Vali Tuncay Sonel cezaevine mi gönderildi?

Tunceli'de 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yaklaşık 5 yıldır devam eden soruşturmada önemli bir aşamaya gelindi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada, yeni deliller doğrultusunda geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında "kasten öldürme”, "cinsel saldırı” ve "suç delillerini yok etme” suçlamalarıyla gözaltına alınan 15 kişiden 11'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında kamu görevlileri ve olayla bağlantılı olduğu iddia edilen kişiler bulunuyor. Ayrıca yurt dışında olduğu belirlenen bir şüpheli hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarıldı.

ESKİ VALİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma çerçevesinde "suç delillerini yok etme” şüphesiyle gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Erzurum'da emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu gelişme, soruşturmanın kamu görevlilerine uzanan boyutunu daha da dikkat çekici hale getirdi.

SİLİNEN KAYITLAR ŞÜPHELERİ ARTIRDI

Dosyadaki en çarpıcı bulgulardan biri, Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce hastaneye girişine dair kayıtların sistemden silinmiş olması. Bilirkişi raporlarına göre, resmi kayıtlarda hastaneye giriş bilgisi bulunmasına rağmen, hastane sistemindeki detaylı verilerin profesyonel bir müdahaleyle yok edildiği tespit edildi. Savcılık, bu verilerin kim tarafından silindiğini araştırıyor.

GİZLİ TANIK VE MEZARLIK İDDİASI

"Şubat” kod adlı gizli tanığın ifadeleri soruşturmanın seyrini değiştirdi. Tanık, Doku'nun öldürüldüğünü ve cesedinin bir köy mezarlığına gömüldüğünü, daha sonra yerinin değiştirildiğini iddia etti. Bu iddialar üzerine bölgede yapılan teknik incelemelerde toprak yapısında dikkat çekici bulgulara rastlandı, ancak yapılan kazılarda herhangi bir kalıntı bulunamadı.

SORUŞTURMA KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLÜYOR

Yetkililer, soruşturmanın tüm yönleriyle derinleştirildiğini ve hiçbir ihtimalin göz ardı edilmediğini vurguluyor. "Ucu nereye giderse gitsin” anlayışıyla sürdürülen incelemelerde, hem yeni deliller hem de mevcut bulgular titizlikle değerlendirilmeye devam ediyor.

