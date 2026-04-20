Konya’daki kanlı kavgada pişkin talep!

Konya'da 11 Kasım akşamı yaşanan olayda, aralarında önceden husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı.
Kavga sırasında demir cisimlerle darp edilen Ali I., bir gözünde görme yetisini kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Muhammet H. İ. ve Emirhan S., 13 Kasım'da çıkarıldıkları mahkeme tarafından "kasten yaralama” suçundan tutuklandı ancak yaklaşık 1,5 ay sonra tahliye edildiler.
SORUŞTURMA YENİDEN AÇILDI
Olayın basında yeniden gündeme gelmesi üzerine Konya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Yapılan itiraz sonucunda Muhammet H. İ. ve Emirhan S. tekrar gözaltına alındı. Şüpheliler bu kez "kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla yeniden tutuklandı.
AĞIR CEZADA YARGILAMA BAŞLADI
Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Dava, Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı.
SANIKTAN TEPKİ ÇEKEN SAVUNMA
Mahkemede ilk kez hakim karşısına çıkan sanıklardan Emirhan S.'ün, "6 aydır cezaevinde kalarak ıslah olduğumuzu düşünüyoruz” şeklindeki sözleri dikkat çekti. Mahkeme heyeti, sanıkların tahliye taleplerini reddederek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
