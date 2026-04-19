GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,897 TL
EURO
52,811 TL
STERLİN
60,880 TL
GRAM
6.943 TL
ÇEYREK
11.550 TL
YARIM
22.947 TL
CUMHURİYET
45.547 TL
DÜNYA Haberleri

Kimliği belirsiz bir kişinin ateş açması sonucu 6 kişi öldü
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, kimliği belirsiz bir kişinin kentte ateş açması sonucu 6 kişinin öldüğünü, 14 kişinin yaralandığını belirtildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, kimliği belirsiz bir kişinin kentin Holosiyvskiy semtinde sokaktaki insanlara ateş açtığını belirtti.

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'de insanlara ateş açan kişiye yönelik polis özel kuvvetlerince operasyon yapıldığını aktardı.

Klimenko, "Kiev'deki silahlı saldırgan, gözaltına alındığı sırada etkisiz hale getirildi." ifadesini kullandı.

Saldırı düzenleyen kişinin bir markete girerek bazı kişileri rehin aldığını aktaran Klimenko, saldırganın polis memurlarına da ateş açtığını kaydetti.

"Saldırıda en az 6 kişi öldü"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, mevcut bilgilere göre saldırı sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Zelenskiy, "(Saldırganın) Rehin aldığı kişiler vardı. Maalesef, rehinelerden birini öldürdü. Sokakta dört kişiyi öldürdü. Bir kadın daha hastanede hayatını kaybetti, ağır yaralanmıştı." ifadesini kullandı.

Dört rehinenin kurtarıldığını kaydeden Zelenskiy, biri 12 yaşında çocuk olmak üzere 14 kişinin yaralandığını söyledi.

Zelenskiy, saldırganın daha önce de yargılandığını kaydederek, "Saldırganın, silahla dışarı çıkmadan önce evini ateşe verdiği öğrenildi." dedi.

Saldırganın Rusya'da doğduğunu ve daha sonra uzun bir süre Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yaşadığını aktaran Zelenskiy, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
