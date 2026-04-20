DÜNYA Haberleri

CENTCOM ABD’nin İran limanlarına ablukası nedeniyle 27 gemiyi geri döndürdüğünü açıkladı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD’nin İran limanlarına uyguladığı abluka nedeniyle 27​​​​​​​ gemiyi geri döndürdüğünü açıkladı.

CENTCOM'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giriş veya çıkış yapan gemilere yönelik ablukanın başlamasından bu yana (13 Nisan), ABD güçleri 27 geminin geri dönmesi veya bir İran limanına dönmesi için talimat vermiştir." ifadelerine yer verildi.
CENTCOM'dan 18 Nisan'da yapılan açıklamada, "ablukanın başlamasından bu yana 23 geminin, ABD'nin direktifleri doğrultusunda geri döndürüldüğü" belirtilmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Pakistan'da yürütülen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

