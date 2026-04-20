X (Twitter) çöktü mü, sorun mu var? Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?
Bugün (20 Nisan) X uygulamasına giriş yapan kullanıcılar, zaman zaman erişim sorunlarıyla karşılaştıklarını bildiriyor. Hem mobil uygulamada hem de web sitesi üzerinden yaşanan kesintilerin ardından şikâyet ve raporların arttığı görülüyor.
Bugün (20 Nisan) dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu X'e erişmeye çalışan çok sayıda kullanıcı sorun yaşadığını bildiriyor. Akışın yenilenmediği, kullanıcıların profil bilgilerine ulaşmakta da güçlük çektiği ifade ediliyor.
İnternet siteleri ve uygulamalardaki erişim problemlerini takip eden Downdetector verilerine göre, yaşanan aksaklıklar zaman zaman artış gösteriyor. Son saatlerde rapor sayısında yükselme olduğu kaydedildi.
Sorunun yalnızca mobil uygulamayla sınırlı kalmadığı, masaüstü sürümde de benzer giriş problemlerinin yaşandığı görülüyor.
Kesinti bildirimleri aralıklarla artarken, kullanıcılar hesaplarına giriş yapamazken halihazırda oturumu açık olanların ise etkileşimde zorlandığı belirtiliyor.
Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, teknik ekibin sorun üzerinde çalıştığı tahmin ediliyor.
