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Konya’da bugün vefat edenler 21 Nisan 2026 Salı

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da bugün vefat edenler 21 Nisan 2026 Salı
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 21 Nisan 2026 Salı günü vefat eden 11 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...
Adı Soyadı

Doğum Yeri

Doğum Tarihi

Mezarlık

Defin
KEZİBAN UÇAR

TEKKE

05.07.1939

 HOCACİHAN MEZARLIĞI
EMİNE BİNİCİOĞLU

KONYA

10.02.1948

 MUSALLA MEZARLIĞI
SALİHA KARABAŞSA

KONYA

07.03.1928

 ARAPLAR MEZARLIĞI
KEMAL GÜNDÜZ

ELEŞKİRT

18.06.1943

 ÜÇLER MEZARLIĞI
MEHMET ALİ AVCI

KIZILVİRAN

02.05.1961

 TEKKE MEZARLIĞI
AYNUR AKTAŞ

KULU

01.01.1956

 HOCACİHAN MEZARLIĞI
SEBAHATTİN TURGUT

TOMARZA

18.01.1940

 BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
SEVGİ KOÇYİĞİT

CİHANBEYLİ

31.07.1974

 KAĞNICILAR MEZARLIĞI
ELİF KARABAĞ

KADINHANI

11.06.1973

 BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
EMEL DAZKIRLI

EREĞLİ

20.04.1961

 BEDİR MEZARLIĞI
AHMET CEVDET DERESOY

KONYA

18.03.1947

 ULUIRMAK MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

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