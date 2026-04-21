Konya’da bugün vefat edenler 21 Nisan 2026 Salı

|Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
Doğum Tarihi
|
Mezarlık
Defin
|KEZİBAN UÇAR
|
TEKKE
05.07.1939
|HOCACİHAN MEZARLIĞI
|EMİNE BİNİCİOĞLU
|
KONYA
10.02.1948
|MUSALLA MEZARLIĞI
|SALİHA KARABAŞSA
|
KONYA
07.03.1928
|ARAPLAR MEZARLIĞI
|KEMAL GÜNDÜZ
|
ELEŞKİRT
18.06.1943
|ÜÇLER MEZARLIĞI
|MEHMET ALİ AVCI
|
KIZILVİRAN
02.05.1961
|TEKKE MEZARLIĞI
|AYNUR AKTAŞ
|
KULU
01.01.1956
|HOCACİHAN MEZARLIĞI
|SEBAHATTİN TURGUT
|
TOMARZA
18.01.1940
|BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
|SEVGİ KOÇYİĞİT
|
CİHANBEYLİ
31.07.1974
|KAĞNICILAR MEZARLIĞI
|ELİF KARABAĞ
|
KADINHANI
11.06.1973
|BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
|EMEL DAZKIRLI
|
EREĞLİ
20.04.1961
|BEDİR MEZARLIĞI
|AHMET CEVDET DERESOY
|
KONYA
18.03.1947
|ULUIRMAK MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi